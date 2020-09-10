Суд відклав обрання запобіжного заходу нападнику на Стерненка

Київський апеляційний суд відклав на 17 вересня судове засідання щодо обрання запобіжного заходу нападнику на активіста Сергія Стерненка - Олександру Ісайкулу.

Про це свідчить інформація на сайті Київського апеляційного суду, передає Укрінформ.

У повідомленні зазначається, що розгляд справи перенесено на 17 вересня на 14:40.

Раніше, 17 липня Стерненко повідомляв, що «суддя Шевченківського суду Циктіч відмовився застосовувати запобіжний захід до Ісайкула (у справі про третій напад), оскільки вважає, що в його діях нема ознак хуліганства».

У рішенні суду від 23 червня зазначалося, що Ісайкулу просили обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

15 червня Шевченківський райсуд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Апеляційний суд залишив це рішення чинним.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

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Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

6 червня Стерненку змінили запобіжний захід – до 21 вересня він перебуватиме під нічним домашнім арештом.