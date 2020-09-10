Суд відклав обрання запобіжного заходу нападнику на Стерненка

Суд відклав обрання запобіжного заходу нападнику на Стерненка

Укрінформ
Київський апеляційний суд відклав на 17 вересня судове засідання щодо обрання запобіжного заходу нападнику на активіста Сергія Стерненка - Олександру Ісайкулу.

Про це свідчить інформація на сайті Київського апеляційного суду, передає Укрінформ.

У повідомленні зазначається, що розгляд справи перенесено на 17 вересня на 14:40.

Раніше, 17 липня Стерненко повідомляв, що «суддя Шевченківського суду Циктіч відмовився застосовувати запобіжний захід до Ісайкула (у справі про третій напад), оскільки вважає, що в його діях нема ознак хуліганства».

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У рішенні суду від 23 червня зазначалося, що Ісайкулу просили обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

15 червня Шевченківський райсуд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Апеляційний суд залишив це рішення чинним.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

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Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

6 червня Стерненку змінили запобіжний захід – до 21 вересня він перебуватиме під нічним домашнім арештом.

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