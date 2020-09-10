Підрозділи НГУ розгортають банери на підтримку Марківа

По всій території України з 9 вересня проходитиме акція на підтримку бійця НГУ Віталія Марківа, — там, де розташовані підрозділи НГУ, будуть розміщені банери на його підтримку.

Про це інформує пресслужба НГУ, передає Укрінформ.

Зазначається, що перед початком розгляду апеляції у суді другої інстанції по всій країні проходять акції на підтримку Марківа, за допомогою яких українські дипломати та МВС намагаються привернути увагу світової спільноти до ходу судового процесу, забезпечивши у такий спосіб об’єктивний та неупереджений розгляд справи суддями.

«До цієї акції долучилася Національна гвардія України. Тепер на фасадах будівель Головного управління, військових частин та установ Київського гарнізону розміщені банери на підтримку гвардійця Віталія Марківа. Відсьогодні така акція проходитиме по всій території України, де розташовані підрозділи НГУ (надрукованих банерів понад 90)», - уточнюється у повідомленні.

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Підкреслюється, що цим військовослужбовці нагадують суспільству про долю незаконно засудженого захисника нашої країни та згуртовують громадян для спільних дій на підтримку бойового товариша.

Наголошується, що побратими Марківа впевнені, що всі звинувачення безпідставні і не мають ніяких доказів.

«Марків не може бути причетним до смерті журналістів, так як вони загинули в результаті мінометного обстрілу, а в 2014 році в українських добровольчих батальйонах взагалі не було важкого озброєння», - наголошують в НГУ.

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Через пандемію коронавірусу розгляд апеляції у справі Марківа довго не призначався.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на Батьківщину.

Наразі перше засідання з розгляду справи Марківа в апеляції в Італії призначено на 29 вересня.