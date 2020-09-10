Богдан каже, що покинув Україну після інтерв'ю Гордону "через фізичну загрозу"

Ексглава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що залишив територію України, що нібито пов’язано з погрозами після виходу його інтерв'ю Дмитру Гордону.

Як повідомляє Укрінформ, про це Богдан на своїй сторінці в Facebook.

"Через фізичну загрозу після першого інтерв'ю Гордону змушений перейти українсько-румунський кордон", — написав він, додавши при цьому, що за всіма його "пригодами" тепер можна стежити в телеграм-каналі під назвою Тесла Богдана.

Нагадаємо: колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан дав інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. Під час бесіди Богдан, зокрема, розповів про зустрічі співробітників ОП із Петром Порошенком і про те, що найбільший вплив на президента Володимира Зеленського має народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко.