Богдан каже, що покинув Україну після інтерв'ю Гордону

Богдан каже, що покинув Україну після інтерв'ю Гордону "через фізичну загрозу"

Укрінформ
Ексглава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що залишив територію України, що нібито пов’язано з погрозами після виходу його інтерв'ю Дмитру Гордону.

Як повідомляє Укрінформ, про це Богдан на своїй сторінці в Facebook.

"Через фізичну загрозу після першого інтерв'ю Гордону змушений перейти українсько-румунський кордон", — написав він, додавши при цьому, що за всіма його "пригодами" тепер можна стежити в телеграм-каналі під назвою Тесла Богдана.

Читайте також: Підпал авто Лероса: адвокати наполягають на допиті Зеленського, Єрмака і Богдана

Нагадаємо: колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан дав інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. Під час бесіди Богдан, зокрема, розповів про зустрічі співробітників ОП із Петром Порошенком і про те, що найбільший вплив на президента Володимира Зеленського має народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-