Двоє львівських науковців перемогли у конкурсі проєктів Національного фонду досліджень України.

Їм нададуть кошти для розробки вакцини від коронавірусу, а також для створення антибіотику нового покоління.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький у Фейсбуці.

«Львівські науковці виграли грант на розробку вакцини проти коронавірусу. А ще – на створення антибіотика нового покоління. Розмовляв щойно з директором Інституту біології клітини НАН України, професором Андрієм Сибірним та його заступником, доктором біологічних наук Дмитруком Костянтином. Науковці подали свої проєкти на конкурс Національного фонду досліджень України. А вчора дізналися про перемогу», - написав Козицький.

За його словами, Дмитрук отримає 5,1 мільйона гривень на розробку нового антибіотика. При перших симптомах коронавірусної інфекції лікарі призначають 2-3 типи антибактеріальних препаратів, аби зупинити вторинні супутні бактерійні інфекції, оскільки саме вони часто спричинюють летальні випадки. Однак масштабне та нераціональне застосування антибактеріальних ліків призводить до поширення інфекційних збудників, стійких до антибіотиків. Проблема стійкості мікроорганізмів до таких препаратів набуває світового масштабу. «Антибіотик, який розробляє Костянтин, може врятувати багато життів», - зазначає очільник області.

Львів’янину Сибірному на його розробку вакцини проти SARS-CoV-2 виділять 10 мільйонів гривень. «Сподівається, вже за пів року отримати з колегами дріжджові продуценти вірусних білків. А тоді їх випробовуватимуть на тваринах», - каже Козицький.

Очільник Львівської області зауважив, що на шляху до вакцини "багато нюансів". Наприклад, законодавство України забороняє ввозити з-за кордону трансгенних тварин, а тільки на таких можна тестувати вакцину. Тож мабуть науковці виконають цю частину роботи у співпраці з європейськими колегами. «Та головне, що процес пішов. Вперше за 29 років українські науковці виграли гранти світового рівня в Україні. Побачили, що вони потрібні державі!» - додав Козицький.