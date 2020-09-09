Уряд затвердив Положення про фаховий мистецький коледж

Кабінет Міністрів затвердив Положення про фаховий мистецький коледж.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таке рішення ухвалено на засіданні уряду 9 вересня.

«У зв’язку із набуттям чинності Законом України «Про фахову передвищу освіту», ухваленим 6 червня 2019 року, постала необхідність розробити документ, яким керуватимуться у своїй діяльності фахові мистецькі коледжі – заклади фахової перед вищої освіти мистецького спрямування», - ідеться в пояснювальній записці.

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Документом затверджується Положення про фаховий мистецький коледж, яким визначаються функції та особливості роботи таких коледжів, організаційно-правові засади їх діяльності, особливості структури коледжу та управління ним, механізм взаємодії між учасниками освітнього процесу, а також особливості організації освітнього процесу та діяльності коледжу в рамках міжнародного співробітництва.

Фото: КМУ