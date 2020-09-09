Уряд затвердив Положення про фаховий мистецький коледж

Уряд затвердив Положення про фаховий мистецький коледж

Укрінформ
Кабінет Міністрів затвердив Положення про фаховий мистецький коледж.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таке рішення ухвалено на засіданні уряду 9 вересня.

«У зв’язку із набуттям чинності Законом України «Про фахову передвищу освіту», ухваленим 6 червня 2019 року, постала необхідність розробити документ, яким керуватимуться у своїй діяльності фахові мистецькі коледжі – заклади фахової перед вищої освіти мистецького спрямування», - ідеться в пояснювальній записці.

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Документом затверджується Положення про фаховий мистецький коледж, яким визначаються функції та особливості роботи таких коледжів, організаційно-правові засади їх діяльності, особливості структури коледжу та управління ним, механізм взаємодії між учасниками освітнього процесу, а також особливості організації освітнього процесу та діяльності коледжу в рамках міжнародного співробітництва.

Фото: КМУ

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