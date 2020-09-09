Українцям планують дозволити внутрішні авіаподорожі з е-паспортом

Кабінет Міністрів підготував законопроєкт, яким пропонується надати українцям можливість подорожувати літаками в межах України, пред’являючи електронний паспорт або закордонний е-паспорт.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Уряд розробив законопроєкт, яким пропонується надати українцям можливість подорожувати літаками в межах України, пред’являючи електронний паспорт або закордонний е-паспорт», - зазначив Шмигаль.

За його словами, впровадження цифрових послуг та сервісів — це частина великої стратегії Президента «Держава в смартфоні» та осучаснення країни.

Після погодження законопроєкт, розроблений КМУ, має бути внесений на розгляд Верховної Ради.

Як повідомляв Укрінформ, «Держава в смартфоні» - це програма надання електронних державних послуг в Україні до 2024 року.