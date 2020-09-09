СБУ затримала організатора незаконної легалізації росіян в Україні

Контррозвідники Служби безпеки України виявили і блокували незаконну легалізацію росіян в нашій країні.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що за матеріалами слідства СБУ, в одному із задокументованих епізодів злочинної діяльності мешканець Харкова пообіцяв громадянину РФ, вихідцю з однієї з республік Північного Кавказу, отримання українського громадянства попри те, що росіянин не мав на те ніяких підстав. Зловмисник гарантував клієнту виготовлення комплекту підроблених документів, які мали стати підставою для Державної міграційної служби оформити легальні національний та закордонний біометричні паспорти громадянина України. Вартість «послуг» становила 5 тисяч доларів.

Співробітники спецслужби затримали організатора у передмісті Харкова після одержання замовником біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон у відділі Державної міграційної служби.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Організатора злочинної схеми затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Читайте також: СБУ перекрила канал нелегальної міграції до країн Євросоюзу

Заходи із припинення злочинної діяльності проводились у взаємодії з ГУ Державної міграційної служби України в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Фото: ssu.gov.ua