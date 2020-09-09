Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) планує затвердити концепцію електронної системи охорони здоров'я у жовтні.

як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

“Наш план - у жовтні винести затверджену концепцію на підпис міністру для того, щоб потім вона була затверджена постановою Кабміну”, - сказав Кучер.

Він повідомив, що зараз створена і працює робоча група з розробки концепції електронної системи охорони здоров'я, у складі якої 36 осіб — представники МОЗ, урядових організацій, бізнес-спільноти, донорів та громадського сектору.

За словами заступника міністра, робота над концепцією проводиться за підтримки координатора проєктів ОБСЄ в Україні.

Наразі проєкт розпорядження Кабміну «Про схвалення Концепції розвитку електронної охорони здоров'я» розміщений на сайті МОЗ для громадського обговорення.