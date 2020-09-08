СБУ перекрила канал нелегальної міграції до країн Євросоюзу

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і блокували канал нелегальної міграції іноземців через державний кордон до країн Європейського Союзу.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

За даними слідства, організував протиправний бізнес громадянин однієї з азіатських країн. Він мав посвідку на тимчасове проживання у нашій країні та для прикриття працював на одному із київських ринків.

Клієнтів зловмисник підшукував у Києві та Львові серед іноземців, зокрема вихідців з країн Близького та Середнього Сходу. За грошову винагороду у 2,5 тисячі доларів США за особу організатор забезпечував клієнтам перехід кордону поза контрольно-пропускними пунктами.

Співробітники СБУ затримали організатора каналу відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час підготовки до переправлення групи з чотирьох нелегальних мігрантів через державний кордон в одному з районів Івано-Франківської області.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Затримані нелегальні мігранти перевіряються на причетність до можливого скоєння злочинів на території України та за кордоном.