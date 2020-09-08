У Вищій раді правосуддя виявили коронавірус

В одного з працівників Вищої ради правосуддя підтвердили захворювання на COVID-19. Інфікована особа перебуває на самоізоляції, госпіталізації не потребує.

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

"Встановлено коло осіб, які могли контактувати з інфікованим, та проведено їх тестування на захворювання", - йдеться у повідомленні.

У ВРП також зазначають, що протягом кожного робочого дня з періодичністю проводиться контрольне вимірювання температури тіла працівників секретаріату, які перебувають в адміністративній будівлі Вищої ради правосуддя. Крім того, зокрема, проводять щоденне кварцування службових і технічних приміщень. Працівники дотримуються маскового режиму.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 8 вересня лабораторно підтверджені 140 479 випадків коронавірусу, за минулу добу зафіксували 2 411 випадків.