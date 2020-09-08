Білоруські опозиціонери Кравцов та Родненков вже у Києві

Білоруські опозиціонери, члени Координаційної ради Іван Кравцов та Антон Родненков, які залишили територію Білорусі, вийшли на зв’язок — вони вже перебувають у Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначається, у штабі ув'язненого кандидата у президенти Білорусі Віктора Бабаріко повідомили, що обидва вже перебувають в Києві у безпеці, почуваються добре.

Детальні коментарі щодо свого виїзду вони обіцяють дати на спеціальній пресконференції.

Місце перебування Марії Колеснікової, члена президії Координаційної ради, яка їхала з ними разом, досі невідоме.

Її однодумці стверджують, що Колесникову тримають у Мозирському прикордонному загоні. Прикордонний комітет Білорусі не підтверджує та не спростовує цю інформацію.

Олександр Лукашенко заявив російським журналістам, що Колесникова мала їхати до своєї сестри у Києві та була затримана за порушення правил перетину кордону.

Як повідомив раніше у Фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, білоруський опозиціонер Марія Колесникова залишилася на території країни, а двоє членів Координаційної ради - Іван Кравцов та Антон Родненков не виїжджали з Білорусі добровільно - їх видворили звідти силоміць.

Білоруська опозиція 7 вересня заявила про викрадення Колесникової у центрі Мінська. Так, свідки стверджували, що її викрали невідомі біля Національного художнього музею.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок о 19 годині в Укрінформі за адресою вул. Богдана Хмельницького, 8/16 відбудеться пресконференція білоруських опозиціонерів Івана Кравцова і Антона Родненкова.

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