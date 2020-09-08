В Укрінформі - о 19.00 пресбрифінг білоруських опозиціонерів Родненкова і Кравцова

8 вересня о 19:00 в Укрінформі відбудеться пресбрифінг білоруських опозиціонерів Івана Кравцова і Антона Родненкова.

Захід на тему: "Заява щодо останніх подій в Білорусі: спроби перетину державного кордону та тиск на Координаційну раду" відбудеться у залі №2.

Спікери: Антон Родненков - прессекретар Координаційної ради Білорусі; Іван Кравцов - виконавчий секретар Координаційної ради Білорусі.

Спікери розкажуть про перетин ними державного кордону та про затримання Марії Колесникової, а також про останні події в Білорусі і про тиск на Координаційну раду.

У звязку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV.

Зазначимо, що невідомі намагалися ввести в оману журналістів щодо проведення пресконференції білоруських опозиціонерів Івана Кравцова і Антона Родненкова.

Так, у Фейсбук користувач під ім'ям Аляксандр Пуціла розповсюдив анонс нібито пресконференції Івана Кравцова і Антона Родненкова, яка мала відбутися о 20 год. за іншою адресою.

У зв'язку з цим Укрінформ наголошує: справжня пресконференція Івана Кравцова і Антона Родненкова відбудеться за адресою агентства в Києві: вул. Богдана Хмельницького, 8/16 о 19 годині.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков та Іван Кравцов прослідували на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що білоруська опозиціонерка Марія Колесникова залишилася на території країни, а двоє членів Координаційної ради - Іван Кравцов та Антон Родненков не виїжджали з Білорусі добровільно – їх видворили звідти насильно.