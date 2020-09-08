Поліція розслідує напад на Балуха як розбій

Поліція розслідує напад на Балуха як розбій

Укрінформ
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття експолітв'язня Кремля, кримського активіста Володимира Балуха.

Як передає Укрінформ, про це Нацполіція повідомляє у Телеграмі.

"Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

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Як повідомлялося, колишній політв'язень, український режисер Олег Сенцов повідомив, що у ніч на вівторок Балуха побили.

Володимир Балух - кримський фермер, який вивісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку "Вулиця Героїв Небесної Сотні".

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Згодом проти активіста порушили ще одну справу - за заявою начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджував, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляли, що це тюремник напав на нього.

За сукупністю двох кримінальних справ підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (більше 3 800 грн).

Правозахисний центр "Меморіал" визнав його політичним в'язнем.

З 29 березня 2019 року Балух перебував у виправній колонії № 4 міста Торжок Тверської області РФ.

7 вересня 2019 року між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян (серед них Роман Сущенко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Павло Гриб та інші), а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

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