Поліція розслідує напад на Балуха як розбій

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття експолітв'язня Кремля, кримського активіста Володимира Балуха.

Як передає Укрінформ, про це Нацполіція повідомляє у Телеграмі.

"Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Як повідомлялося, колишній політв'язень, український режисер Олег Сенцов повідомив, що у ніч на вівторок Балуха побили.

Володимир Балух - кримський фермер, який вивісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку "Вулиця Героїв Небесної Сотні".

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Згодом проти активіста порушили ще одну справу - за заявою начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджував, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляли, що це тюремник напав на нього.

За сукупністю двох кримінальних справ підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (більше 3 800 грн).

Правозахисний центр "Меморіал" визнав його політичним в'язнем.

З 29 березня 2019 року Балух перебував у виправній колонії № 4 міста Торжок Тверської області РФ.

7 вересня 2019 року між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян (серед них Роман Сущенко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Павло Гриб та інші), а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.