Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry обрали запобіжні заходи

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Наразі організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 09.09.2020 року", - йдеться у повідомленні.

Водночас в СБУ зазначили, що магазини мережі продовжують працювати, щоб інвестори мали можливість обміняти вже придбані сертифікати на гроші або продукцію.

Як повідомлялося, 27 серпня СБУ заблокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян.

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Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками піраміди стали понад 600 тис. громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж 250 млн дол.

Правоохоронці провели 48 обшуків у фігурантів справи. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

За даними ЗМІ, йдеться про мережу ювелірних магазинів B2B Jewelry.