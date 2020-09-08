Протоколи про порушення карантину може складати не тільки поліція — МВС

Протоколи щодо порушення карантинних норм може складати не тільки поліція, а також виконкоми місцевих рад і органи санітарно-епідемічного контролю.

Про це під час пресконференції 8 вересня поінформував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає кореспондент Укрінформу.

«В нас чомусь у суспільстві така думка, що тільки поліція повинна складати штрафи за порушення карантинних норм. Та це не так. Коли ми вводили зміни до законодавства і вводили ці штрафи, то там дана можливість складати такі штрафи органам санітарно-епідемічного контролю, а також кожному виконкому кожної місцевої ради. Будь ласка, беріть на озброєння статтю 44-3 КУпАП і рішенням виконкому складаєте протокол і направляєте його до суду, допомагайте органам державної влади боротися з епідемією», - зазначив Геращенко.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 8 вересня лабораторно підтверджені 140 479 випадків коронавірусу, за минулу добу зафіксували 2 411 нових випадків.