Переведення всіх медвисновків у "цифру" почнуть з Е-малятка

Міністерство охорони здоров'я планує запустити найближчим часом електронні медичні висновки про народження, або так зване Е-Малятко.

Про це на брифінгу 8 вересня сказав заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрової трансформації Ярослав Кучер.

“Першим медичним висновком, який ми плануємо запустити найближчим часом, це є висновок про народження, так зване Е-Малятко. Для нас це буде експлуатація не тестового, а потрібного робочого висновку, і надалі ми можемо цифровізувати інші медичні висновки, яких потребують наші пацієнти”, - сказав Кучер.

Він додав, що окрім технічної розробки Міністерство охорони здоров’я внесло відповідні зміни в нормативно-правову документацію, відповідно, такий висновок має стати заміною паперової форми 103 для більшості новонароджених.

“Я сподіваюся, що майбутні батьки оцінять той сервіс і якість, з якими будуть оформлюватися документи для новонародженого. Ми припинимо ходіння за документами в органи влади, все що необхідно, буде робитися одразу в пологому будинку, і батькам, окрім вибору імені, треба буде подумати, в який зручний час забрати свідоцтво про народження”, - розповів Кучер.

Він наголосив, що запровадження системи електронних медичних висновків дозволить налагодити електронну взаємодію між різними державними установами, діяльність яких передбачає запит документів. Наприклад, після впровадження цієї системи, для отримання довідки для керування транспортним засобом не потрібно буде фізично носити довідку в органи МВС, відповідні органи можуть отримати її в електронному вигляді, якщо людина пройшла медогляд у лікаря.

Також, за словами Кучера, наявність електронного реєстру медичних висновків забезпечить можливість верифікувати інформацію і багаторазово використовувати її. Електронний медичний висновок матиме певний термін дії, протягом якого буде доступний в системі.

Як повідомляв Укрінформ, 14 лютого в Києві презентували запуск послуги "е-Малятко".

“Е-Малятко” – це комплексний сервіс в Україні, який об’єднує 10 послуг, пов’язаних з народженням дитини, в один. Вперше послуга “е-Малятко” запустилася на початку січня у Харкові, а зараз вже доступна в Луцьку, Кривому Розі та Вінниці.