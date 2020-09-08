Закон про підвищення надбавок на догляд за особами з інвалідністю передали на підпис Президенту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон про підвищення надбавок на догляд за особами з інвалідністю з дитинства з 1 січня.

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту № 2031, опублікованій на сайті парламенту.

Так, у графі «Дати і стан проходження» вказано, що 8 вересня закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту.

Законом вносяться зміни до статті 3 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», які передбачають підвищення надбавки на догляд за ними", - йдеться у повідомленні.

Особам з інвалідністю з дитинства I групи встановлюється надбавка на догляд за ними.

Так, особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи: з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, - 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Також встановлюється надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А.

На дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років: з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років; з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

На дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років; з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті «Голос України» та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 2031 «Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд".