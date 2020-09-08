Регіони отримали 90% підручників для сьомих класів - МОН

До регіонів доставлено вже 90% примірників підручників для 7-х класів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Підручники для учнів 7-х класів надруковано у кількості 2 млн 611 тис. 694 примірники (47 оригінальних підручників та 18 перекладених мовами національних меншин), з них доставлено 2 млн 337 тис. 364 посібники до обласних книжкових баз. Це становить 90% від загальної кількості", - йдеться у повідомленні.

За даними МОН, необхідну кількість підручників для 7-х класів повністю отримали Київ та 10 областей (Донецька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська).

В інші області доставлено від 95% до 64% необхідної кількості підручників.

Також в Міністерстві освіти та науки повідомили, що для 3- класів Нової української школи надруковано 100% підручників, це 4 млн 481 тис. 185 примірників (84 назви оригінальних підручників та ще 45 перекладених мовами національних меншин). Всі примірники вже розвезено до шкіл країни.

В МОН нагадали, що pdf-версії підручників для 3-го класу розміщені у вільному доступі на сайті Інституту модернізації змісту освіти.

Фото: пресслужба МОН