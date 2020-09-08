Національний круглий стіл "Культура діалогу" буде доступний онлайн - МКІП

Міністерство культури та інформаційної політики нагадує, що 10 вересня 2020 року о 12:00 в Києві розпочнеться перший Національний круглий стіл. У фокусі обговорення науковців буде тема "Культура діалогу".

Як повідомляє пресслужба МКІП, онлайн-трансляція круглого столу буде доступна для всіх охочих, передає Укрінформ.

МКІП розмістив інструкцію з приєднання до конференції в ZOOM. Також онлайн-трансляція буде доступною у Facebook та на YouTube.

Як повідомляв Укрінформ, координатором першого круглого столу став директор Інституту філософії НАН України ім. Г.Сковороди Анатолій Єрмоленко.

Серед учасників: заступник директора Інституту філософії НАН України Сергій Йосипенко, науковий співробітник відділу соціальної філософії Інституту філософії НАН України Віталій Нечипоренко; релігієзнавець, письменник, громадський діяч Ігор Козловський; правозахисник, публіцист, релігієзнавець, член-засновник Української Гельсінської групи Мирослав Маринович; соціолог, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто; директор "Центру досліджень політичних цінностей" Олесь Доній; співак, шоумен, радіоведучий Олександр Положинський; письменник-фантаст, журналіст Ян Валетов; театральний актор, режисер, драматург, телеведучий Влад Троїцький.

Ініціатива МКІП передбачає проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.