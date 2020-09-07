В Україні визначать необхідну кількість додаткових ліжко-місць для хворих на COVID-19

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила Міністерству охорони здоров’я разом із обласними та Київською міською держадміністраціями визначити необхідну кількість додаткових ліжко-місць у зв’язку зі збільшенням випадків захворювання на COVID-19.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Було надано доручення: Міністерству охорони здоров’я України разом з обласними та Київською міською держадміністраціями визначити необхідну кількість додаткових ліжко-місць в розрізі регіонів України у зв’язку із динамікою збільшення випадків захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Про результати поінформувати Державну комісію на наступному засіданні", - написав Немчінов.

За його словами, МОЗ разом із Міністерством фінансів мають опрацювати питання щодо закупівлі кисневих концентраторів для лікарень, що надають допомогу хворим на гостру форму коронавірусу, з розрахунку забезпечення 80 відсотків ліжкового фонду медичним киснем.

Крім того, Національній поліції і Держпродспоживслужбі доручено у разі невиконання місцевими органами виконавчої влади або місцевими органами самоврядування протиепідемічних заходів на території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), де встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки, вжити відповідних заходів державного реагування та про результати протягом тижня поінформувати Кабінет Міністрів.

Водночас Нацполіція, Держпродспоживслужба разом з Міністерством освіти і науки та місцевими органами влади мають подати на наступне засідання Держкомісії інформацію про кількість дошкільних закладів та закладів освіти, які працюють на території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), де установлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки.

За словами Немчінова, головам регіональних комісій з питань ТЕБ і НС доручено провести позачергові засідання, про результати яких в одноденний строк поінформувати ДСНС, яка, в свою чергу, має узагальнити відповідні матеріали та про результати в триденний строк поінформувати Кабінет Міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявили 2 174 випадки коронавірусу