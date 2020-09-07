МОЗ перевірить використання коштів, які отримують COVID-лікарні

Міністерство охорони здоров'я проконтролює використання коштів, які лікарні отримують за лікування пацієнтів з COVID-19, зокрема в частині призначення лікарських засобів, які для пацієнтів мають бути безоплатними, у зв'язку зі зверненнями до МОЗ громадян.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 7 вересня заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"Зараз черговим наказом ми скерували в області відповідні мобільні групи для здійснення моніторингових візитів контролю використання коштів і призначення пацієнтам медикаментів, адже є непоодинокі звернення громадян України про те, що вони змушені купувати препарати , витрачати щодня великі суми для лікування на препарати. Ще раз наголошую, що лікування має бути безоплатне", - сказала Микичак.

Вона нагадала, що і доплати у розмірі 300% медикам, що працюють хворими на COVID-19 або пацієнтами з підозрою на нього, і фінансуваня придбання медикаментів для лікування хворих на COVID-19 включені до пакетів лікування COVID-19, на які медзаклади укладали договори з Нацслужбою здоров'я.

Придбання препаратів, а також нарахування доплат медикам за цими пакетами, за словами заступниці міністра, виключно компетенція керівників закладів охорони здоров'я.

Микичак також нагадала, що в безоплатний пакет послуг для лікування COVID-19 включені наступні позиції: тестування на COVID-19, інструментальні та лабораторні дослідження, медична допомога відповідно до галузевих стандартів , киснева підтримка, інтенсивна терапія, включно зі штучною вентиляцією легень, медикаментозна терапія, терапія, включно з консультацією лікарів усіх необхідних спеціальностей, усі ліки, які передбачені національним протоколом лікування COVID-19

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Відповідно до національного протоколу лікування COVOID-19, зазначила вона , окрім препаратів, які рекомендовані ВООЗ та міжнародними інститиуціями, включені препарати для лікування ускладнень COVID-19, зокрема жарознижуючі, антибіотики, низькомолекулярні гепарини тощо.