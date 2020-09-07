До Комітету з премії імені Чорновола увійшов представник МКІП

Наказом Держкомтелерадіо затверджено зміни до складу Комітету з премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики.

Про це повідомляє пресслужба Держкомтелерадіо.

«Відтепер до Комітету входить начальник відділу з медіа та інформаційної безпеки головного управління медіа та інформаційної політики Міністерства культури та інформаційної політики України Олексій Тарабукін», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, також питання присудження премії імені В. Чорновола будуть вирішувати політичний та громадський діяч Тарас Чорновіл, голова НСЖУ Сергій Томіленко, член НСПУ і НСЖУ Григорій Кримчук, заступник головного редактора головної редакції випуску та художнього фонду творчого об'єднання «УР-3 «Культура» Анатолій Табаченко. До складу комітету увійшли керівники управлінь Держкомтелерадіо і перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак.

Очолює Комітет з премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко.

Як нагадали в Держкомтелерадіо, премія імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики присуджується з 2004 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України. Її грошовий еквівалент – 20 тисяч гривень.

Як повідомляв Укрінформ, лауреатом премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики 2019 року став кінодраматург Андрій Топачевський – автор книги «Одним життям. Публіцистика доби Незалежності», що вийшла у видавництві «Веселка» у 2018 році.