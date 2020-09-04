"Замаскована" школа, вовки під ОП і позасезонний тиждень мод
День знань: після 5-місячної перерви школярі у захисних масках повернулися до шкіл. Але не всі: цьогорічного 1 вересня відкрили свої двері навчальні заклади тих регіонів, які віднесені до "зеленого", "жовтого" та "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки. У районах "червоної" зони навчання відбуватиметься дистанційно.
І хоча через пандемію коронавірусу початок нового навчального року анонсувався без традиційного свята Першого дзвоника, все ж у деяких школах урочистості таки вирішили провести – на безпечній дистанції. На фото: учасники святкування Дня знань на Луганщині.
У більшості ж шкіл батьки передали своїх дітей вчителям без урочистостей. Особливим став не лише початок навчального року, а й сам освітній процес. Так, учні 5-11 класів пересуватися та заходити в приміщення школи можуть лише в масці, але під час занять її можна знімати. Натомість учням 1-4 класів пересування приміщенням закладу освіти дозволяється без використання маски. На фото: директор Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів N8 Лариса Мигалина (праворуч) під час свята Першого дзвоника.
Подекуди батьками довелося робити пам’ятні знімки з-за огороджувальної стрічки. На фото: на території середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів N29 в Києві.
Повернулися до роботи після канікул і народні депутати – 1 вересня відкрилася четверта сесія парламенту. У засіданні взяли участь члени Кабінету Міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, керівники судової гілки влади, представники церков та релігійних організацій України, глави дипломатичних представництв іноземних держав. Четверта сесія Верховної Ради триватиме до 22 січня 2021 року.
Напередодні ж на площі Конституції біля Верховної Ради вшанували пам’ять гвардійців Ігоря Дебріна, Дмитра Сластнікова, Олександра Костини та Богдана Дацюка, які п’ять років тому загинули від розриву гранати під час сутичок поблизу парламенту. Присутні на заході вшанували загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти до їхніх фотографій.
Українці відзначили День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Саме на останні серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли в результаті протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення. За офіційними даними, під час Іловайської операції і подальшого розстрілу в так званому "зеленому коридорі" 366 українських воїнів загинуло, 429 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 – потрапили у полон.
Однією з локацій численних заходів зі вшанування пам’яті полеглих стали поля почесних поховань № 67 та № 76 Личаківського кладовища у Львові.
У Полтаві під час заходу до Дня пам’яті захисників України у небо випустили чорні повітряні кульки з українським прапором.
У Києві ж пам’ятні заходи відбулися, зокрема, біля Стіни пам’яті на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору.
У Шевченківському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася у 25-поверховому житловому будинку на 24 поверсі. Внаслідок пожежі одна людина загинула – власник помешкання, ще одного постраждалого госпіталізовано. Через відсутність належного тиску у внутрішній мережі водопостачання будинку рятувальникам довелося прокладати рукавні лінії до місця пожежі. Також вогнеборці витратили чимало часу, щоб під’їхати до будівлі, адже двір був запаркований приватними автомобілями.
У Києві стартував Ukrainian Fashion Week, концепція якого звучить як No Season Season. Тож усі покази присвячені позасезонності – дизайнери отримали абсолютну свободу у виборі формату демонстрації своїх колекцій.
Охочих подивитися на перформанси виявилося чимало – тож про соціальну дистанцію в умовах адаптивного карантину вже не йшлося.
Натомість організатори й учасники іншого масштабного заходу – мультидисциплінарного фестивалю сучасного мистецтва GogolFest DREAM, який цьогоріч відбуватиметься з 4 до 6 вересня в Херсоні – відправилися до міста-локації на спеціальному чартерному поїзді ГогольTrain. Його презентували на залізничному вокзалі "Центральний" у Києві.
У стартовому матчі Ліги націй УЄФА-2020/21 футболісти збірної України у Львові обіграли національну команду Швейцарії з рахунком 2:1. Авторами голів на "Арені Львів" стали Андрій Ярмоленко, який відзначився на 14-й хвилині, та Олександр Зінченко (68) – у складі "синьо-жовтих"; Харіс Сеферович (41) – у альпійців.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Хор Верьовки під час урочистого відкриття засідання IV сесії Верховної Ради України IX скликання в Києві.
Учасники урочистого засідання IV сесії Верховної Ради України IX скликання.
Народна депутатка України сидить за робочим місцем, вкритим біло-червоно-білим історичним прапором Білорусі, під час засідання Верховної Ради.
Голуби злітають перед священнослужителем, який йде повз Стіну пам’яті полеглих захисників України в російсько-українській війні в Києві.
Учасник акції "Захист країни – не злочин!" біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України в Києві з вимогою звільнити 16 осіб, які були затримані після нападу на "автобус Киви", в якому перебували активісти ГО "Патріоти – за життя".
Громадські активісти влаштували під Офісом Президента акцію "Та послухай ті плівки" з вимогою до Президента Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва, судді якого фігурують у кримінальній справі Національного антикорупційного бюро.
Літня жінка під час акції протесту "НасНеЧують: Мітинг на підтримку концертно-музичної індустрії" на знак протесту проти рішень уряду про часткову заборону проведення концертів організаторами, в яких відповідний КВЕД не є основним, біля будівлі Кабінету Міністрів України.
Представники ЛГБТ-спільноти під час проведення заходу "Одеса Прайд".
Учасники XXIV Міжнародного фестивалю національних воїнських та традиційних культур "Запорозький Спас" імені Анатолія Єрмака на Хортиці.
Рабин Запорізької області Нохум Ерентрой грає на шофарі на території старого єврейського кладовища кінця XIX - початку XX століття, яке відновлюють, на Верхній Хортиці.
Учасник урочистої лінійки з нагоди свята Першого дзвоника з повітряними кульками у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів N29 у Києві.
Самотність на дитмайданчику: дівчинка катається га гойдалці в Києві 1 вересня.
Невицький замок, де розпочалися реставраційні роботи, на Закарпатті.
Усе буде Куяльник.
Модель демонструє одяг з колекції бренда ROUSSIN на Ukrainian Fashion Week.
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Порожні трибуни під час матчу 1-го туру Ліги націй УЄФА групи 4-го дивізіону А між національними збірними України та Швейцарії з футболу у Львові.
Учасник шоу водних видів спорту "Weekend на Дніпрі" в Запоріжжі.
Кована огорожа пам'ятного меморіалу відомим одеситам (скульптор Михайло Рева) на старому Першому кладовищі в Одесі.
День авіації України на Львівщині: військовий вертоліт 16-ї окремої авіаційної бригади "Броди".