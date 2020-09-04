"Замаскована" школа, вовки під ОП і позасезонний тиждень мод

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Євген Котенко

День знань: після 5-місячної перерви школярі у захисних масках повернулися до шкіл. Але не всі: цьогорічного 1 вересня відкрили свої двері навчальні заклади тих регіонів, які віднесені до "зеленого", "жовтого" та "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки. У районах "червоної" зони навчання відбуватиметься дистанційно.

Фото: Олексій Ковальов

І хоча через пандемію коронавірусу початок нового навчального року анонсувався без традиційного свята Першого дзвоника, все ж у деяких школах урочистості таки вирішили провести – на безпечній дистанції. На фото: учасники святкування Дня знань на Луганщині.

Фото: Сергій Гудак

У більшості ж шкіл батьки передали своїх дітей вчителям без урочистостей. Особливим став не лише початок навчального року, а й сам освітній процес. Так, учні 5-11 класів пересуватися та заходити в приміщення школи можуть лише в масці, але під час занять її можна знімати. Натомість учням 1-4 класів пересування приміщенням закладу освіти дозволяється без використання маски. На фото: директор Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів N8 Лариса Мигалина (праворуч) під час свята Першого дзвоника.

Фото: Юлія Овсяннікова

Подекуди батьками довелося робити пам’ятні знімки з-за огороджувальної стрічки. На фото: на території середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів N29 в Києві.

Фото: Павло Багмут

Повернулися до роботи після канікул і народні депутати – 1 вересня відкрилася четверта сесія парламенту. У засіданні взяли участь члени Кабінету Міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, керівники судової гілки влади, представники церков та релігійних організацій України, глави дипломатичних представництв іноземних держав. Четверта сесія Верховної Ради триватиме до 22 січня 2021 року.

Фото: Геннадій Мінченко

Напередодні ж на площі Конституції біля Верховної Ради вшанували пам’ять гвардійців Ігоря Дебріна, Дмитра Сластнікова, Олександра Костини та Богдана Дацюка, які п’ять років тому загинули від розриву гранати під час сутичок поблизу парламенту. Присутні на заході вшанували загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти до їхніх фотографій.

Фото: Микола М’якшиков

Українці відзначили День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Саме на останні серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли в результаті протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення. За офіційними даними, під час Іловайської операції і подальшого розстрілу в так званому "зеленому коридорі" 366 українських воїнів загинуло, 429 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 – потрапили у полон.

Фото: Маркіян Лисейко

Однією з локацій численних заходів зі вшанування пам’яті полеглих стали поля почесних поховань № 67 та № 76 Личаківського кладовища у Львові.

Фото: Сергій Пустовіт

У Полтаві під час заходу до Дня пам’яті захисників України у небо випустили чорні повітряні кульки з українським прапором.

Фото: Олена Худякова

У Києві ж пам’ятні заходи відбулися, зокрема, біля Стіни пам’яті на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору.

Фото: Павло Багмут

У Шевченківському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася у 25-поверховому житловому будинку на 24 поверсі. Внаслідок пожежі одна людина загинула – власник помешкання, ще одного постраждалого госпіталізовано. Через відсутність належного тиску у внутрішній мережі водопостачання будинку рятувальникам довелося прокладати рукавні лінії до місця пожежі. Також вогнеборці витратили чимало часу, щоб під’їхати до будівлі, адже двір був запаркований приватними автомобілями.

Фото: Євген Котенко

У Києві стартував Ukrainian Fashion Week, концепція якого звучить як No Season Season. Тож усі покази присвячені позасезонності – дизайнери отримали абсолютну свободу у виборі формату демонстрації своїх колекцій.

Фото: Євген Котенко

Охочих подивитися на перформанси виявилося чимало – тож про соціальну дистанцію в умовах адаптивного карантину вже не йшлося.

Фото: Геннадій Мінченко

Натомість організатори й учасники іншого масштабного заходу – мультидисциплінарного фестивалю сучасного мистецтва GogolFest DREAM, який цьогоріч відбуватиметься з 4 до 6 вересня в Херсоні – відправилися до міста-локації на спеціальному чартерному поїзді ГогольTrain. Його презентували на залізничному вокзалі "Центральний" у Києві.

Фото: Маркіян Лисейко

У стартовому матчі Ліги націй УЄФА-2020/21 футболісти збірної України у Львові обіграли національну команду Швейцарії з рахунком 2:1. Авторами голів на "Арені Львів" стали Андрій Ярмоленко, який відзначився на 14-й хвилині, та Олександр Зінченко (68) – у складі "синьо-жовтих"; Харіс Сеферович (41) – у альпійців.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Павло Багмут

Хор Верьовки під час урочистого відкриття засідання IV сесії Верховної Ради України IX скликання в Києві.

Фото: Павло Багмут

Учасники урочистого засідання IV сесії Верховної Ради України IX скликання.

Фото: Геннадій Мінченко

Народна депутатка України сидить за робочим місцем, вкритим біло-червоно-білим історичним прапором Білорусі, під час засідання Верховної Ради.

Фото: Олена Худякова

Голуби злітають перед священнослужителем, який йде повз Стіну пам’яті полеглих захисників України в російсько-українській війні в Києві.

Фото: Євген Котенко

Учасник акції "Захист країни – не злочин!" біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України в Києві з вимогою звільнити 16 осіб, які були затримані після нападу на "автобус Киви", в якому перебували активісти ГО "Патріоти – за життя".

Фото: Юлія Овсяннікова

Громадські активісти влаштували під Офісом Президента акцію "Та послухай ті плівки" з вимогою до Президента Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва, судді якого фігурують у кримінальній справі Національного антикорупційного бюро.

Фото: Юлія Овсяннікова

Літня жінка під час акції протесту "НасНеЧують: Мітинг на підтримку концертно-музичної індустрії" на знак протесту проти рішень уряду про часткову заборону проведення концертів організаторами, в яких відповідний КВЕД не є основним, біля будівлі Кабінету Міністрів України.

Фото: Юлій Зозуля

Представники ЛГБТ-спільноти під час проведення заходу "Одеса Прайд".

Фото: Дмитро Смольєнко

Учасники XXIV Міжнародного фестивалю національних воїнських та традиційних культур "Запорозький Спас" імені Анатолія Єрмака на Хортиці.

Фото: Дмитро Смольєнко

Рабин Запорізької області Нохум Ерентрой грає на шофарі на території старого єврейського кладовища кінця XIX - початку XX століття, яке відновлюють, на Верхній Хортиці.

Фото: Юлія Овсяннікова

Учасник урочистої лінійки з нагоди свята Першого дзвоника з повітряними кульками у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів N29 у Києві.

Фото: Євген Котенко

Самотність на дитмайданчику: дівчинка катається га гойдалці в Києві 1 вересня.

Фото: Сергій Гудак

Невицький замок, де розпочалися реставраційні роботи, на Закарпатті.

Фото: Юлій Зозуля

Усе буде Куяльник.

Фото: Євген Котенко

Модель демонструє одяг з колекції бренда ROUSSIN на Ukrainian Fashion Week.

Фото: Євген Котенко

Одяг для показу колекцій Ukrainian Fashion Week.

Фото: Маркіян Лисейко

Порожні трибуни під час матчу 1-го туру Ліги націй УЄФА групи 4-го дивізіону А між національними збірними України та Швейцарії з футболу у Львові.

Фото: Дмитро Смольєнко

Учасник шоу водних видів спорту "Weekend на Дніпрі" в Запоріжжі.

Фото: Юлій Зозуля

Кована огорожа пам'ятного меморіалу відомим одеситам (скульптор Михайло Рева) на старому Першому кладовищі в Одесі.

Фото: Альона Николаєвич

День авіації України на Львівщині: військовий вертоліт 16-ї окремої авіаційної бригади "Броди".