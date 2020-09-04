Як діяти при виявленні COVID-19 у студентів чи викладачів - рекомендації МОЗ

Міносвіти оприлюднило алгоритм дій для керівників закладів фахової передвищої та вищої освіти у разі виявлення у здобувачів, викладачів або працівників ознак гострого респіраторного захворювання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

Так, згідно з рекомендаціями, якщо у студента під час навчання з’явилися ознаки гострого респіраторного захворювання, він має одягнути маску та перейти до спеціально відведеного приміщення, що добре провітрюється, та проінформувати попередньо визначену уповноважену особу закладу освіти.

Уповноважена особа повинна відправити студента з підозрою на ГРВІ чи COVID-19 додому з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою, а за потреби викликає швидку допомогу. У разі виявлення ознак у неповнолітньої особи спочатку інформуються батьки.

В той же час медичний працівник закладу освіти повинен поінформувати заклад громадського здоров'я про підозру на інфекційне захворювання та зареєструвати цей випадок у відповідному журналі.

Також, згідно з алгоритмом, особи, які перебували в контакті зі студентом, у якого підтверджено СOVID-19, не відвідують заняття та невідкладно звертаються за консультацією до медичного працівника.

При виявленні ознак гострого респіраторного захворювання у студента, який проживає у гуртожитку, його необхідно ізолювати у спеціально відведеному приміщенні гуртожитку до консультації медичного працівника і забезпечити звернення за медичною допомогою або до сімейного лікаря, студентської поліклініки або викликати швидку.

При цьому особи, які контактують зі студентом з підозрою на COVID-19, повинні носити маску та дотримуватися дистанції.

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Якщо симптоми хвороби виявлено у викладача чи працівника закладу освіти, то керівник закладу має заборонити викладачу проводити заняття. Викладачі, працівники закладу освіти та особи, які контактували з хворим, не виходять на роботу та невідкладно звертаються за консультацією до медичного працівника

Якщо ознаки захворювання виникли у викладача або працівника закладу під час роботи, слід відправити його додому з рекомендаціями негайно звернутись за медичною допомогою або за потреби викликати швидку допомогу.

Також МОН зобов'язало заклади освіти, які відносяться до сфери управління МОН, повідомляти міністерство про всі випадки захворювання на COVID-19 серед учасників освітнього процесу.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 723 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 130 951.