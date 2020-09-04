Українські медики пройшли курс посттравматичної реабілітації в Польщі

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, навчання відбулися в рамках програми “Покращення доступу до гуманітарних послуг у сфері психічного здоров’я” на 2019-2020 роки, яка реалізується міністерством оборони Польщі і координується МЗС РП.

З українського боку у курсі взяли участь спеціалісти Рівненського обласного шпиталю ветеранів війни у Клевані, Вінницького обласного клінічного шпиталю ветеранів війни і Житомирського шпиталю ветеранів війни в Бердичеві.

“Україна в останні роки отримала тяжкий досвід збройного конфлікту, який ще триває. Ми пам’ятаємо про це і надаємо підтримку нашим українським друзям. Ми хочемо надавати психологічну допомогу, яка дуже важлива для осіб, котрі стали жертвами або свідками збройних дій або брали в них участь і отримали посттравматичний синдром”, - заявив з цього приводу заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський.

Він зазначив, що це - спільна польсько-українська ініціатива. За його словами, не лише польська сторона передає досвід подолання посттравматичного синдрому, а й українська сторона ділиться своїм досвідом з поляками.

“Наші медичні служби отримують інформацію, з якими ситуаціями стикалися наші українські колеги, тому цей обмін для нас теж важливий”, - заявив Яблонський.

Він зауважив, що Україна є одним з найважливіших партнерів Польщі і найбільшим реципієнтом польської допомоги на розвиток. Заступник глави МЗС РП зауважив, що на цей проєкт за два роки виділено 1,2 млн злотих (майже 9 млн грн), а загалом вартість усіх проєктів польської допомоги Україні становить понад 300 млн злотих (близько 2,2 млрд грн).

Навчання українців організувала клініка психіатрії, бойового стресу і психотравматології Військового медичного інституту у Варшаві.

Фото: gov.pl