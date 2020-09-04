Прем'єр каже, що попередня влада відхиляла призначення довічної стипендії Олександру Зеленському

Попередня влада відхиляла подання трудового колективу Криворізького державного університету економіки про призначення довічної державної стипендії доктору технічних наук, професору Олександру Зеленському.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дійсно, пан Олександр Зеленський трудовим колективом був неодноразово в попередні роки поданий як кандидат на присвоєння державної премії у галузі науки. На жаль, попереднім керівництвом ці подання трудового колективу відхилялися", - сказав Шмигаль.

За його словами, нині ситуація змінилася, але уряд ухвалив рішення ще раз звернутися до всіх трудових колективів для того, щоб зібрати всіх достойних українських вчених, щоб "цей список був широким і охоплював усіх достойних вчених України, які можуть бути подані як кандидати на присвоєння такої наукової стипендії".

Шмигаль запевнив, тут абсолютно традиційний підхід, який щороку відбувається, але в цьому році влада планує зробити його більш широким, більш публічним, із залученням всіх трудових колективів університетів і наукових установ.

Як повідомлялося, уряд на засіданні 2 вересня мав погодити проєкт Указу Президента про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти. Проте його зняли з розгляду без обговорення.

У четвер прем'єр пояснив цей проєкт документу був відкликаний для доповнення списків претендентів.

За словами глави уряду, 3 вересня він отримав лист-звернення від трудового колективу Криворізького державного університету економіки та технологій, у якому освітяни висловили невдоволення через те, що уряд на минулому засіданні не розглянув питання про подання на призначення довічної державної стипендії доктору технічних наук, професору Олександру Зеленському. Зокрема, автори листа наголосили, що колектив неодноразово вносив подання на відзначення Олександра Зеленського, починаючи з 2017 року, тобто задовго до того, як його син став Президентом.

Тоді Шмигаль закликав трудові колективи вищих навчальних закладів протягом двох наступних тижнів подати списки кандидатів на державні стипендії, аби уряд ухвалив рішення до 1 жовтня, коли відзначатиметься День працівника освіти.