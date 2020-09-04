Дотримання карантину у школах контролюватимуть моніторингові групи - Степанов

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду в парламенті 4 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Контроль покладений відповідно на МОН, Держпродспрживслужбу, і вчора буквально було доручення Прем'єр-міністра України розробити моніторингову групу, яка б складалася з МОН, Держпродспоживслужби, міністерства, яке відповідає за розвиток громад і територій, зробити такі моніторинги по Україні", - сказав Степанов.

Він додав, що МОЗ спільно з МОН забезпечило розробку і впровадження "достатньо комфортних, зрозумілих правил, які можуть бути виконані" в школах.

"Усі ці правила були розроблені з урахуванням специфіки нашого навчального процесу. Вони дуже прості й часто залежать від організаційних дій. Наприклад, поділ по групах, різні входи і виходи, або правила щодо харчування, або правила щодо миття рук після уроків", - пояснив міністр.

Він також нагадав, що цього року освітянам було дозволено не проходити щорічний медичний огляд, "розуміючи, в яких умовах ми знаходимося".

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 3 вересня заявив, що Кабінет Міністрів протягом двох тижнів навчань у школах проведе аудит щодо безпеки таких занять.