Поліція розкрила вбивство працівниці Верховної Ради, скоєне у 2019 році

Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві працівниці Верховної Ради Антоніни Шпир, скоєному в липні 2019 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив на брифінгу начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

"Знайшли особу. Це громадянин України 1967 року народження, який 5 разів був судимий. Останній раз він сидів за грабіж і вийшов на волю у 2016 році", - сказав він.

За словами Небитова, поліція має вже 5 фактів насильницьких дій, скоєних цим чоловіка. Ім’я та прізвище поліція не вказала, лише на слайдах показала його фото.

Нєбитов повідомив, що зловмисник напав на жінку, коли та йшла з маршрутного таксі. Він пограбував її, потім затяг на поле і вбив через те, що вона чинила спротив і почала кричати.

За словами Нєбитова, зловмиснику загрожує довічне ув’язнення. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Як повідомлялось, у липня 2019 року у полі під Києвом знайшли тіло працівниці Верховної Ради України Антоніни Шпир. Вона працювала гардеробницею.

Жінка вийшла з маршрутки Фастів - Юрівка між селами Вільне і Юрівка і пішла через кукурудзяне поле в напрямку села Деминівка.