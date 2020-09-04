ДБР відкрило справу через участь п’яного співробітника СБУ в стрілянині на Харківщині

Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Полтаві, почало досудове розслідування за фактом стрілянини на Харківщині, в якій брав участь працівник СБУ.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє пресслужба відомства.

За попередньою інформацією ДБР, 2 вересня близько 4 години ранку старший консультант-експерт СБУ, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, у розважальному закладі здійснив три постріли зі спеціального засобу ПМ-Т, внаслідок чого 30-річний громадянин отримав декілька кульових поранень. Персонал закладу натиснув на тривожну кнопку та викликав поліцію, яка після виїзду на виклик за підслідністю передала справу ДБР», - йдеться у повідомленні.

Під час проведення огляду місця події у приміщенні розважального закладу було вилучено пістолет чорного кольору ПМ-Т, два магазини, 13 набоїв з гумовою кулею та три гільзи від патрона.

Зазначається, що тяжкість тілесних ушкоджень потерпілого наразі встановлюється.

Попередня кваліфікація події - хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Фото: ДБР