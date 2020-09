Експерт у галузі міжнародного розвитку Антоніна Черевко стала новою головою Незалежної медійної ради.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Незалежна медійна рада у Фейсбуці.

"Новою головою Незалежної медійної ради стала Антоніна Черевко, юристка, експертка у сфері міжнародного розвитку. Черевко є випускницею Києво-Могилянської Академії та Оксфордського університету. Працювала з такими міжнародними організаціями як IREX, Рада Європи, ОБСЄ та Міжнародна підтримка медіа", - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в НМР, новий керівник має понад 15 років досвіду роботи в таких сферах як: верховенство права, права людини, розвиток медіа і реформа медіа законодавства. З грудня 2019 року вона член Комітету експертів Ради Європи з питань протидії мові ненависті (Committee of Experts on Combating Hate Speech (ADI / MSI-DIS) of the Council of Europe).

Як повідомляв Укрінформ, раніше Незалежну медійну раду очолював юрист, експерт з питань конституційного права, медійного права, автор і співавтор законопроєктів у сфері телерадіомовлення, реклами, свободи слова Тарас Шевченко, який 12 серпня призначений на посаду заступника міністра культури та інформаційної політики.