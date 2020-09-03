Підтримка культури в часи кризи: МКІП та УКФ проведуть додатковий конкурс на програму

Український культурний фонд спільно з Міністерством культури та інформаційної політики проводять додатковий конкурс на програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка».

Про це повідомляє пресслужба МКІП, передає Укрінформ.

«Це дозволить якомога більшій кількості організацій сфер культури, культурно-пізнавального туризму та креативних індустрій здобути підтримку для покриття витрат на операційну та основну діяльність до кінця 2020 року та покриття кредиторської заборгованості, що виникла за час карантину», - зауважили у МКІП.

Як повідомляється, бюджет другого етапу програми становить 295 млн грн. Приймання аплікаційних пакетів завершиться 21 вересня о 18:00 за київським часом.

Підтримка надаватиметься за 9-ма ЛОТ-ами у відповідних секторах культурних та креативних індустрій з таким розподілом бюджету: аудіовізуальне мистецтво - 40 млн грн; візуальне мистецтво ‒ 20 млн грн; аудіальне мистецтво ‒ 25 млн грн; дизайн та мода ‒ 10 млн грн; перформативне та сценічне мистецтво ‒ 35 млн грн; культурна спадщина ‒ 45 млн грн; література (крім видавничої справи) ‒ 30 млн грн; культурні та креативні індустрії (кроссекторальна діяльність) ‒ 30 млн грн; культурно-пізнавальний (внутрішній) туризм ‒ 60 млн грн.

У МКІП звертають увагу, що відтепер заявки можуть подавати благодійні організації та професійні спілки, а також ЗМІ - телеканали, радіостанції та друковані медіа.

За результатами першого конкурсу програми «Культура в часи кризи: інституційна підтримка», подача заявок за яким тривала з 30 липня до 28 серпня 2020 року, на підтримку було подано 419 заявок на загальну суму 286 млн грн.

В УКФ наголосили, що програма сприятиме стабільному розвитку культурних та креативних індустрій в часи пандемії та підвищенню конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу культурної галузі.

В рамках гранту заявники можуть запланувати витрати на операційну та основну діяльність організації на період з вересня по грудень 2020 року в межах визначених Фондом статей кошторису.

Грант також покриває суми кредиторської заборгованості, що виникла з 12 березня 2020 року у період дії обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням коронавірусної хвороби, для сплати фінансових зобов’язань відповідно до визначених Фондом статей кошторису.