Нарада в ОП: деякі головлікарі змушують персонал приховувати зараження COVID-19 на роботі

Міністерство охорони здоров'я повинне захистити лікарів у разі, якщо керівництво медичних закладів змушує приховувати інфікування COVID-19 на роботі.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час традиційної електронної наради, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Це небезпечна й неприпустима ситуація. Міністерство охорони здоров’я має невідкладно вжити заходів і захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати та приховувати зараження коронавірусом», – підкреслив Зеленський.

Як зазначили в ОП, на нараді Президента поінформували, що "головні лікарі низки медичних закладів в Україні іноді змушують персонал приховувати інфікування коронавірусом на роботі, оскільки бояться адміністративного покарання для лікарень".

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 вересня в Україні лабораторно підтверджено 128 228 випадків COVID-19, з них 2710 летальних, 59 676 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 2430 нових випадків.