3 вересня. Пам’ятні дати

Цього дня, у 2014 році, ракетним обстрілом з території Російської Федерації, було знищено українське селище Побєда, що на Луганщині.

Селище Побєда знаходиться в 50-ти кілометрах на захід від україно-російського кордону і в 90 кілометрах на північ від Луганська. Саме там у серпні-вересні 2014 року розташовувався штаб оперативного командування «Північ», дислокувалася техніка та близько 6 тисяч українських військових. На початку вересня ці позиції піддалися потужним ракетним обстрілам з території Російської Федерації.

Одна з наймасованіших атак сталася 3 вересня – територія, де знаходився штаб, стала схожа на випалену пустелю - дивом уцілів лише один-єдиний березовий хрест біля каплички. Вогонь коректувався за допомогою російських розвідувальних дронів, які практично безперервно кружляли над розташуванням штабу. До того ж був зафіксований протиправний перетин повітряного простору України російськими гелікоптерами.

Напередодні російська сторона висунула українцям ультиматум: покинути місце дислокації протягом 72 годин. За цей час переважна частина техніки була вивезена, так само, як і був передислокований майже весь особовий склад. Але на момент удару у таборі залишалися військовослужбовці, зокрема і 3-й окремий механізований мотопіхотний батальйон 24-ї механізованої бригади (3-тя ОМПБ) та близько двох десятків одиниць техніки, яку до того часу не встигли вивезти. Вся вона була знищена прицільним шквальним вогнем.

Особовий склад зазнав значних втрат – тоді загинуло близько 17 українських військовослужбовців. Суттєвих пошкоджень зазнали і будинки мешканців селища.

Влітку та восени 2014 року щонайменше п’ять сіл та селищ Луганської області, розташованих поблизу кордону з Росією, – Колесниківка, Комишне, Мілове, Дмитрівка, Побєда, – обстрілювалися з території Російської Федерації зі ствольної та реактивної артилерії. До того ж, саме у випадку сіл Дмитрівка і Побєда використовувалися снаряди типу «Торнадо-С», які розробляються тільки в Росії і не експортуються в інші країни. Про це йшлося у звіті, який підготувала правозахисна організація International Partnership for Human Rights (IPHR). Правозахисники додали всі зібрані IPHR докази до 300 кейсів воєнних злочинів і злочинів проти людяності, які вже подані до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Події дня:

Сьогодні Республіка Сан-Марино святкує День Республіки (301). Сан-Марино не тільки одна з найдавніших і найменших держав світу, але й найстаріша республіка світу. Повна назва Сан-Марино – Найсвітлійша Республіка Сан-Марино. Ця суверенна маленька європейська держава, яка лише трохи більша за площею від Ватикану і Монако, має надзвичайно цікаву історію. Вона з усіх боків оточена територією Італії. Упродовж століть їй вдавалося зберігати власний суверенітет і незалежність (не в останню чергу завдяки важкодоступному розташуванню). Вона єдина з усіх середньовічних самоврядних комун, яка існує й нині. Назва Сан-Марино походить від імені вільного каменяра Маринуса, який згодом став святим – саме його вважають засновником держави. Площа території Сан-Марино складає лише 60,57 кв.км. Країна розташована на південно-західному схилі гірського масиву Монте-Титано, що є передгір’ям Апеннін. Історичний центр Сан-Марино і гора Монте-Титано з липня 2008 року є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Населення країни – приблизно 32 тисячі осіб. Офіційна мова – італійська. Конституція Сан-Марино була ухвалена у жовтні 1600 року. З 1956 року республіка проголошена вільною економічною зоною з надзвичайно низьким рівнем оподаткування. Країна визнана однією з найбагатших країн світу за рівнем ВВП (на душу населення). У ній один із найнижчих рівнів безробіття в Європі, вирізняється вона з-поміж інших країн світу і відсутністю державного боргу та профіцитом бюджету. Столиця Сан-Марино, так само як і вся країна, користуються величезною популярністю серед туристів і є однією з найбільш відвідуваних країн Європи Стати повноцінним громадянином цієї чарівної європейської країни вкрай важко. Після реєстрації треба чекати 30 років, а якщо ви іноземець (іноземка) і взяли шлюб з жителем Сан-Марино – то разом ви маєте прожити не менше 15 років.

Ювілеї дня:

145 роки від дня народження Фердинанда Порше (1875-1951), австрійсько-німецького автоконструктора, промисловця, підприємця, засновника фірми Porsche (1931). Розробляв автомобільні, тракторні та авіаційні двигуни та конструкції. Творець німецького «народного автомобіля» Volkswagen «Жук», під час Другої світової війни був одним із розробників німецького важкого танка «Тигр». Після закінчення війни Фердинанд Порше відсидів 20 місяців у в’язниці за співпрацю з нацистським режимом. Нині компанія Porsche 49,9% акцій якої з грудня 2009 року належить концерну Volkswagen AG виробляє спортивні автомобілі класу «люкс» і є найприбутковішою автомобільною компанією у світі. Офіційне представництво Porsche існує також і в Україні.

128 років від дня народження Миколи Ковалевського (1892–1957), українського політичного та державного діяча, публіциста, кооператора. В квітні 1917 разом з П. Христюком, Л. Ковалівим, М. Шрагом став одним з співзасновників Української партії соціалістів-революціонерів, був головою партії. Під час роботи Всеукраїнського національного конгресу 1917 року був обраний членом Української Центральної Ради від Полтавської губернії, згодом – член Малої Ради. В травні 1917 у складі делегації від УЦР (В. Винниченко, Г. Одинець, Д. Коробенко, С. Письменний, С. Єфремов та ін.) перебував у Петрограді, де на переговорах з Тимчасовим урядом було вперше поставлено вимогу про надання автономії Україні. За УНР був міністром земельних справ. З 1920 жив в еміграції у Польщі, Румунії та Австрії. Редагував цілий ряд українських закордонних періодичних видань. Автор багатьох науково-публіцистичних праць.

Роковини смерті:

33 роки із дня смерті Віктора Некрасова (1911-1987), російського письменника, дисидента. Автор однієї з перших оповідей про війну «В окопах Сталінграда», помер в Парижі на 76 році життя. Похований на кладовищі Сент-Женев’єв-де-Буа. До 1974 року мешкав у Києві. Повість «В окопах Сталінграда» була опублікована 1946 року в трьох номерах журналу «Знамя» і викликала справжнісінький фурор. Наступного року 35-річному авторові дали Сталінську премію ІІ ступеню. Звісна річ, що голоси тих, хто звинувачував Некрасова у «повзучому реалізмі», «ремаркізмі» й «пацифізмі» одразу ж вмовкли. У 60-х роках сталінський фавор змінився хрущовською опалою. Владі не сподобалися некрасівські дорожні нариси – «По обидва боки океану» та «Місяць у Франції». Там було все, крім такого любого радянській критиці «образу ворога». Дратували й публіцистичні виступи письменника – про увічнення жертв нацизму у Бабиному Яру в Києві, про «будинок Турбіна» на Андріївському узвозі… В 1971 Віктора Платоновича виключили зі Спілки письменників України, тиск продовжувався і в 1974 році він емігрував у Францію. За кордоном письменник працював на радіо «Свобода», видав «Записки роззяви» – ностальгічні спогади про Київ, його історію та архітектуру, «Маленьку печальну повість» – про долю «третьої хвилі» еміграції з СРСР.