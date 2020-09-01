У Раді не планують посилювати карантин – Разумков

У Верховній Раді не планують посилювати обмежувальні заходи у зв’язку з настанням другої хвилі поширення коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, про це сказав Голова ВР Дмитро Разумков під час брифінгу.

«Додаткових обмежень не буде, поки єдине обмеження, яке у нас є, - це доступ до будівлі Верховної Ради. Ми нічого не змінювали ні для помічників-консультантів, ми станом на сьогодні обмежили, наскільки це можливо, кількість працівників апарату, щоб вони одночасно знаходилися у будівлі Верховної Ради, тому що, на жаль, у нас є випадки захворювання і співробітників апарату, і секретаріатів, і переходимо на такий режим. Але поки робити більш жорсткі заходи не плануємо», - зазначив Разумков.

Він висловив сподівання, що ситуація не дійде до тієї межі, коли необхідно буде впроваджувати додаткові обмеження.

Як повідомлялося, станом на 31 серпня на коронавірус COVID-19 захворіли 23 народних депутати і 7 працівників апарату ВР.