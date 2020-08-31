Керівника Концерну РРТ відсторонили на час аудиту

Про це йдеться у відповіді пресслужби Держспецзв’язку на запит «Детектора медіа», передає Укрінформ.

«Адміністрація Держспецзв’язку наказом від 28 серпня 2020 року призначила позаплановий внутрішній аудит з оцінки діяльності Концерну РРТ щодо дотримання вимог актів законодавства посадовими особами Концерну з 1 січня 2019 по 30 серпня 2020 року. Сергія Мікрюкова відсторонили на час проведення аудиту. Виконувачем обов’язків генерального директора призначено заступницю гендиректора Ольгу Лур’є», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, причини проведення позапланового аудиту відомство не повідомляє. Адміністрація Держспецзв’язку посилається на свій наказ № 367, згідно з яким відомство під час перевірок фінансово-господарської діяльності Концерну має право відсторонювати генерального директора і призначати на цей час в.о. гендиректора. На час відсторонення за гендиректором зберігається зарплата.

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Ольга Лур’є працює заступницею директора Концерну РРТ з літа 2020 року. До 2018 року вона працювала директором Одеського міського центру зайнятості. У січні 2020 року претендувала на посаду голови Державного агентства розвитку туризму України, у липні 2020-го – на посаду заступника гендиректора Концерну РРТ.

В «Детекторі медіа» поінформували, що її чоловік Станіслав Лур’є до листопада 2019 року працював гендиректором ДП «Національні інформаційні системи», що є держпідприємством Міністерства юстиції, яке займається технічним веденням автоматизованих єдиних і державних реєстрів та інших баз даних. З кінця 2019 року працює радником секретаря РНБО.

Сергій Мікрюков працює гендиректором Концерну РРТ з січня 2020 року. До того часу із грудня 2018 року він виконував обов’язки гендиректора.