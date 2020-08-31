НАЗК запросило Симоненка дати пояснення

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило дати пояснення щодо можливих порушень антикорупційного законодавства 18 осіб, серед них - Петро Симоненко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"НАЗК запрошує 18 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в агентстві, щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності для надання пояснень, НАЗК запрошує таких представників політичних партій: Петра Симоненка ("Комуністична партія України"), Олександра Омельченка ("Українська партія "Єдність"), Миколу Катеринчука ("Європейська партія України"), Ростислава Кондрика ("Народна сила"), Валерія Пухальського ("Громадська позиція"), Лідію Шевченко ("Нова демократія"), Андрія Кисельова (Альянс За Соціальну Справедливість"), Валентина Зубова ("Народно-трудовий союз України"), Миколу Поровського ("Республіканська Християнська партія"), Олега Шаповала ("Нова сила"), Андрія Пелюховського ("Сила нації"), Олександра Лузана ("Слов'янська партія") та Антона Котвіцького ("Соціал-демократична партія").

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Також у зв’язку з несвоєчасним поданням декларації до НАЗК дати пояснення запросили ексзаступника начальника відділу Департаменту обслуговування платників податків ДФС Наталію Мельнікову, ексдиректора департаменту Міністерства екології та природних ресурсів Олену ДУму, колишнього слідчого ГУ Нацполіції в Київській області Михайла Макарука, суддю Господарського суду міста Києва Оксану Марченко та слідчого ДБР Дениса Ковіна.

До публічного оприлюднення інформації усі згадані особи також були запрошені офіційним листом НАЗК.