Справа Марківа: у поліції заявляють, що італійського журналіста на Донбас заманили бойовики

Слідство не виключає, що італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова могли до місця загибелі біля заводу Zeus Ceramica у Слов’янську заманити бойовики.

Про це заступник голови Національної поліції України - начальник Головного слідчого управління НПУ Максим Цуцкірідзе сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Встановлені в ході розслідування обставини та зібрані у сукупності докази свідчать насамперед про провокаційні дії бойовиків, які були спрямовані на компрометацію Збройних сил України та Національної гвардії. За таких обставин під час розслідування не виключається версія умисного заманювання бойовиками незаконних збройних формувань італійського журналіста Рокеллі, росіянина Миронова та французького журналіста Рогулона до заводу Zeus з подальшою провокацією військовослужбовців Україна на перехресний вогонь, наслідком чого і стала загибель іноземних громадян”, - сказав Цуцкірідзе.

За його словами, є підстави так вважати і через знайдену 27 травня 2014 року в одязі Миронова записку, підписану Стелою Хорошевою - прессекретарем тодішнього так званого народного мера Слов'янська В’ячеслава Пономарьова. Слідчі допитали її сина, вилучили блокнот із записами Хорошевої, який став у нагоді для проведення почеркознавчої експертизи.

Він також зазначив, що у ході розслідування встановлено, що загиблий італійський журналіст Рокеллі та громадянин РФ Миронов, французький журналіст Рогулон та ще декілька осіб неодноразово бували поблизу залізничного переїзду, розташованого біля заводу Zeus. Вони були у цивільному одязі і це дозволяло їм вільно пересуватися у районі гори Карачун, де перебували ЗСУ та Національна гвардія, у тому числі Марків.

“Оскільки останній (Марків - ред) по цивільних вогонь ніколи не відкривав. Підтвердженням цього беззаперечного факту є відеозапис, зроблений 17 травня 2014 року, а саме за тиждень до загибелі Роккелі та Миронова, на якому невідомий іноземний журналіст поряд із вагонами, що знаходилися на залізничному переїзді, зафіксував цивільних осіб, які вільно, без страху бути обстріляним з боку гори Карачун, знаходилися поряд з вагонами та пересувалися”, - сказав Цуцкірідзе та продемонстрував відповідне відео.

Також Цуцкірідзе оприлюднив ще одне важливе відео. На цьому бойовики під час інтерв'ю російському телеканалу акцентували увагу на тому, що у районі заводу, неподалік якого вони виявили тіла Роккелі та Миронова, вони перебували у цивільному одязі, оскільки військовослужбовці України по цивільних не стріляли.

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Через пандемію коронавірусу розгляд апеляції у справі Марківа довго не призначався. Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на батьківщину.

24 липня у МВС поінформували, що в Італії розгляд апеляційної скарги на вирок Марківу розпочнеться у вересні.

Фото: npu.gov.ua