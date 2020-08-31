Бренд "Ukraine NOW" презентує відеоосвідчення Україні від іноземних гостей - Мендель

Всесвітньо відомі іноземні друзі України записали відеозверенння та розповіли, у чому вони симпатизують країні.

Відео презентують на Фб-сторінці Ukraine NOW, повідомляє Укрінформ з посиланням на допис речниці Президента Юлії Мендель у Фейсбук.

"У щоденному потоці турбот ми часто забуваємо цінувати таланти людей навколо, подарунки долі й нашу Україну – прекрасну в багатьох вимірах. А от іноземці, які відвідують Україну, бачать це одразу та вміють оцінити. Уже відзавтра на сторінці Ukraine NOW стартує низка відеоосвідчень Україні від світових інфлуенсерів", - написала Мендель.

Вона також зазначила, що користувачі Фейсбук можуть долучитися до гри та відгадати, чиє відеоосвідчення буде опубліковано першим, та отримають за це подарунки від Ukraine NOW.

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Як повідомлялося, Ukraine NOW – це наймасштабніша міжнародна маркетингова кампанія українського уряду, яка стартувала в 2018 році. Її мета - сформувати бренд України у світі, залучити в країну інвестиції та покращити туристичний потенціал.