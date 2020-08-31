Бренд "Ukraine NOW" презентує відеоосвідчення Україні від іноземних гостей - Мендель
Відео презентують на Фб-сторінці Ukraine NOW, повідомляє Укрінформ з посиланням на допис речниці Президента Юлії Мендель у Фейсбук.
"У щоденному потоці турбот ми часто забуваємо цінувати таланти людей навколо, подарунки долі й нашу Україну – прекрасну в багатьох вимірах. А от іноземці, які відвідують Україну, бачать це одразу та вміють оцінити. Уже відзавтра на сторінці Ukraine NOW стартує низка відеоосвідчень Україні від світових інфлуенсерів", - написала Мендель.
Вона також зазначила, що користувачі Фейсбук можуть долучитися до гри та відгадати, чиє відеоосвідчення буде опубліковано першим, та отримають за це подарунки від Ukraine NOW.
Як повідомлялося, Ukraine NOW – це наймасштабніша міжнародна маркетингова кампанія українського уряду, яка стартувала в 2018 році. Її мета - сформувати бренд України у світі, залучити в країну інвестиції та покращити туристичний потенціал.