Експосадовця з Нафтогазу підозрюють у розкраданні 1,7 мільйона

Правоохоронці викрили злочинну схему розтрати та заволодіння коштами підприємства, що входить до груп НАК «Нафтогаз України».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Нацполіцію.

У ході слідства правоохоронці встановили, що керівник компанії розробив «схему» заволодіння її коштами.

«Упродовж 2018-2019 років, з порушенням вимог чинного законодавства, на підставі виданих ним наказів було безпідставно виплачено виробничих премій на загальну суму 1,7 млн грн, з яких понад 960 тисяч гривень - безпосередньо директорові товариства», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поліцейські зібрали достатньо доказів причетності посадовця до розтрати та заволодіння коштами.

28 серпня колишньому директорові структурного підрозділу НАК працівники Головного слідчого управління Нацполіції повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Тривають слідчі та процесуальні дії.