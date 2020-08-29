Співробітник ДСНС погорів на хабарі у $70 тисяч — Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали співробітника ДСНС України та двох посередників на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди на суму $70 тисяч.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора, передає Укрінформ.

За даними слідства, працівник ДСНС та його спільники вимагали від представника поліграфічного підприємства $35 тисяч за видачу дозвільних документів у сфері протипожежної безпеки та ще 10 тисяч — за складання експертного висновку протипожежного стану виробничого об'єкта площею понад 5 тис. кв. м без фактичного виїзду на нього.

Крім того, посередники схилили підприємця до надання неправомірної вигоди у сумі 25 тис. дол. посадовій особі правоохоронного органу за безперешкодне ведення бізнесу після отримання всіх дозволів.

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Правоохоронці задокументували одержання цими особами $70 тысяч. У два етапи.

Після передачі другого траншу - $60 посередників затримали в одному з ресторанів в центрі Києва, а чиновника ДСНС — у його робочому кабінеті.

Під час обшуку у нього виявили та вилучили 1,2 тисячі доларів з першого траншу. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Викрито правопорушення прокурорами спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві за матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.