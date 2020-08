Данілов планує винести на РНБО реформу освіти

Системна криза в сфері освіти становить реальну загрозу державній та національній безпеці України, тому реформування освітньої галузі у контексті вдосконалення державної політики інноваційного розвитку має стати предметом розгляду Ради національної безпеки і оборони вже найближчим часом.

Як передає Укрінформ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє пресслужба Радбезу.

“За результатами проведеного за допомогою програмно-апаратного комплексу «СОТА» аналізу стану системи вищої освіти у контексті національної безпеки можна зробити висновок про системну кризу у цій сфері, що формує потенційні та реальні загрози державній та національній безпеці України”, - цитує Данілова пресслужба.

За його словами, наука і технології розвинутих країн значно випереджають вітчизняні, тому варто орієнтуватись на основні напрями новітніх і проривних технологій, які визначено експертами НАТО і які матимуть визначальний вплив на соціально-економічний розвиток світу та національну і колективну безпеку у найближчі 20 років.

Як зазначається, до таких напрямків належать: великі дані та розширена аналітика (Big Data and Advanced Analytics, BDAA); штучний інтелект (Artificial Intelligence, AI); технологій автономності (зокрема робототехніка, Autonomy); квантові технології (Quantum Technologies, QT); космічні технології (Space Technologies); гіперзвукові технології (Hypersonics); біотехнології та технології удосконалення людини (Bio & Human Enhancement Technologies, BHET); новітні матеріали та виробництво (Novel Materials and Manufacturing, NMM).

Як повідомили в пресслужбі, Данілов закликав зосередити зусилля на відродженні науково-технічного потенціалу України. «Розвиток наукоємних галузей, що формують конкурентні переваги будь-якої держави, дозволить протидіяти широкому спектру наявних та майбутніх загроз», – підкреслив секретар РНБО.