Пам’ятаємо: Академія СБУ створила відеосюжети про загиблих бійців

Пам’ятаємо: Академія СБУ створила відеосюжети про загиблих бійців

Укрінформ
До Дня пам’яті захисників України колектив Національної академії СБУ створив відеосюжети про спецпризначенців Центру спеціальних операцій «А» СБУ Дениса Волочаєва та Дмитра Каплунова.

Обидва бійці загинули від вибуху міни 1 грудня 2019 року на сході України під час виконання контрдиверсійного бойового завдання.

На рахунку офіцерів десятки ротацій і сотні операцій. З самого початку російської агресії на Донбасі вони брали активну участь у захопленні злочинців і протидії диверсійно-розвідувальним групам бойовиків, які намагалися проникнути через лінію зіткнення у тил українських бійців та у мирні регіони для здійснення терактів.

Полковники СБУ Денис Волочаєв та Дмитро Каплунов були одними з кращих снайперів України – здобували переможні та призові місця на міжнародних змаганнях зі снайпінгу серед військових і правоохоронців. 

Фільми, створені за сприяння Центру спеціальних операцій «А» та родин загиблих, висвітлюють життєвий і бойовий шлях офіцерів. Їхні колеги та рідні розповіли, якими були наші захисники на службі та вдома, чим захоплювались, чого прагнули і як багато ладні були віддати за мир. А у відео, присвяченому Денису Волочаєву, є фрагменти його інтерв’ю у 2018 році, де він говорив, що готовий пожертвувати життям за Україну.

Обидва співробітники СБУ посмертно удостоєні найвищого звання – Герой України саме за особисту мужність та героїзм у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни.

Ці сюжети є продовженням проєкту «Пам’ятаємо», який Національна академія СБУ присвячує вшануванню загиблих співробітників української спецслужби. На сьогодні він налічує 17 відеоробіт.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-