У Дрогобичі нагородили лауреата премії Франка

У 164-ту річницю від дня народження Івана Франка, 27 серпня, в Дрогобичі відбулась церемонія нагородження лауреата однойменної Міжнародної премії.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного фонду Івана Франка, передає Укрінформ.

«Цьогоріч найвищу відзнаку в галузі гуманітаристики отримав доктор історичних наук, професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Ігор Сердюк. Нагороду присудили за монографію «Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст.», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, лауреат отримав золоту медаль, диплом та грошову винагороду.

За словами директора Міжнародного фонду Івана Франка Ігоря Куруса, преміальний фонд цього року становить 170 тисяч гривень.

«Нам є куди рости, але ми у твердому поступі йдемо до своєї мети і хочемо, щоб Міжнародна премія імені Івана Франка утвердилася як найпрестижніша наукова відзнака сучасних праць з гуманітаристики», - сказав він.

Голова міжнародного журі – професор Львівського національного університету ім.Івана Франка, доктор філологічних наук Ярослав Гарасим зазначив, що у 2020 році на премію було подано 19 робіт, але у фінал вийшло три монографії.

На церемонії нагородження були присутні члени міжнародного журі, номінанти, вчені з Австрії, Польщі, України, франкознавці, представники влади, громадськість та родина Івана Франка. З вітальним словом до присутніх звернулися голова Львівської ОДА Максим Козицький, голова Львівської облради Олександр Ганущин, міський голова Дрогобича Тарас Кучма та ректор Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка Надія Скотна.

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Як повідомляв Укрінформ, лауреата 2020 року було визначено під час таємного голосування на засіданні журі Міжнародної премії імені Івана Франка, що відбулося 25-26 серпня у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. І.Франка. Традиційно ім’я лауреата оприлюднюють у Дрогобичі 27 серпня – у день народження Івана Франка.

Міжнародну премію імені Івана Франка започатковано Міжнародним фондом Івана Франка у 2015 році. Її заснував онук українського письменника Роланд Франко.

Фото: frankoprize.com.ua