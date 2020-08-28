Україні до кінця жовтня 360 тисяч хворих на COVID-19 пророкують

Це – песимістичний сценарій. Але ж про оптимістичні – уже ніхто й не говорить. Кажуть, вип'ємо всю цю “ковідну” чашу до дна

Темпи розповсюдження коронавірусної інфекції в Україні наростають. В останні тижні вони вийшли на середній показник близько 2000 підтверджених діагнозів за добу. Причому стрімко зростає кількість госпіталізованих. Протягом останнього місяця цей показник збільшився в 1,8 раз – з 3,5 до 6,5 тисяч осіб. Загалом станом на 27 серпня в Україні лабораторно підтверджено 112 тисяч випадків COVID-19. Це 15 місце в світі. За песимістичним сценарієм РНБО, до кінця жовтня ми будемо мати близько 360 тис. випадків зараження. Тобто, у найближчі два місяці прогнозується трикратний приріст хворих на COVID-19. Через це Уряд змушений знову йти на непопулярні кроки – продовження адаптивного карантину до 1 листопада, переведення кількох регіонів в червоні зони, незважаючи на протести тамтешніх жителів, та заборону до 30 вересня в'їзду до країни іноземних громадян. Чи допоможуть ці обмежувальні заходи буде зрозуміло згодом. А поки помилки протиепідемічного менеджменту множаться на людський “авось”, ото й маємо.

“Ковід” по осені рахують

Те, що епідемія в усьому світі розвивається хвилеподібно, ні для кого не секрет. Ефект раннього “включення” локдауну (ще 12 березня, коли в країні були зафіксовані перші випадки хвороби) в Україні спрацював лиш частково. Епідемію особливо не стримав, але дав час підготуватися хоча б до першої хвилі захворюваності, мобілізувати фінансові, організаційні та людські ресурси на боротьбу з нею. На сьогодні вже очевидно, що це не врятувало країну від подальшого стрімкого поширення епідемії. І ми входимо в її другу хвилю.

“Дійсно, друга хвиля вже почалася. У нас була така велика надія, що коронавірус це сезонне захворювання, воно як грип, у зимовий період зростає (…), але влітку ніякого зниження захворюваності не відбулося, а навпаки спостерігається дуже помітне зростання”, – заявила в ефірі програми “Пульс” Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. При цьому вона стверджує, що збільшення кількості хворих не пов’язане зі збільшенням кількості тестувань.

Ольга Голубовська

“Це вже справжнє наростання випадків, яке ми бачимо в клініці. Реально кількість хворих все більше, і більше, і більше”, – сказала Ольга Голубовська.

За її словами, найбільша помилка в тому, що в епіцентрах спалахів хвороби досі не проводяться епідеміологічні розслідування. "Епідеміологія – це досить складна наука. Ввести карантин – багато розуму не треба. І без інших заходів ефект від нього один – розтягнути у часі зростання захворюваності. Епідеміологічні розслідування – це непростий, але – найефективніший метод подолання епідемій. На сьогоднішній день у нас їх проводити нікому, практично знищений золотий кадровий потенціал, немає процедури, затвердженої на рівні держави, нарешті, ми перестали випускати епідеміологів у ВНЗ. (…) Тому ми вип'ємо всю свою чашу до дна", – написала вона на своїй сторінці в FB.

У Раді національної безпеки і оборони готуються до істотного зростання захворювань у найближчі два місяці. За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, негативно вплинути на поширення коронавіруса може початок навчального року і проведення місцевих виборів. "Станом на 25 жовтня, за песимістичним сценарієм, ми будемо мати 360 тисяч випадків зараження, і ми повинні бути до цього готові", – сказав Данилов. Він зазначив, що до початку навчального року і початку виборчого процесу необхідно організувати моніторинг соціальних контактів хворих в період з 29 серпня дня до 10 вересня.

Хоча Ольга Голубовська переконана, що зараз це вже робити пізно, потрібно готувати додаткові ліжка в лікарнях і шукати лікарів, бажано тих, хто вже перехворів та отримав імунітет (здається, вони всі скоро будуть не з власної волі “імунізовані”. – Авт.). «Радикально стримати хворобу нам вже не вдасться, потрібно мінімізувати ризики, потрібно зберегти обмежувальні заходи, подобається це людям чи ні. Тому що це все стримує епідемію, не запобігає, а саме стримує. Тому що зараз ситуація вже набула такого масштабу, коли рідні хворого не можуть знайти стаціонар, куди його покласти на лікування», – вважає експертка.

"Епідемія в усьому світі відбувається хвилеподібно. Деякі країни заявляли про спад епідемії, але швидко отримали новий спалах захворюваності. Тому Україна має бути готова до розвитку ситуації за усіма сценаріями", – сказав на нараді в РНБО прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що медична система забезпечена достатньою кількістю апаратів ШВЛ, пересувних рентгенів та засобів індивідуального захисту. "Нині з Міністерством фінансів узгоджується питання про закупівлі медичного препарату "Ремдесивір" для 8 тисяч пацієнтів. Тривають клінічні випробування вітчизняних лікарських засобів, зокрема, "Біовен", які мають завершитись у вересні", – сказав очільник МОЗ.

Тестування: без грошей – довго, за всі гроші – швидко

Однак, у громадян накопичилося багато претензій до урядовців. Головна з них – те, що реальність далека від офіційних заяв.

Наприклад, в одному із офіційних звернень МОЗ нагадує алгоритм дій при симптомах Ковід. Мовляв, щоб не наражати навколишніх на небезпеку, не треба самим їхати у медзаклад для проведення тесту. А треба залишатися удома та дзвонити своєму сімейному лікарю.

На словах усе вірно, а на практиці люди стикаються з ситуацією, яку дуже яскраво змалювали коментатори цього допису: «А які ПЕРШІ симптоми саме Ковіду, на відміну від інших ГРВІ? Державний тест роблять, якщо вже мало не всю країну на вуха поставиш, бо треба, щоб була температура, задишка і людина вже тиждень потребувала госпіталізації. При звичайних соплях тест не роблять. Так 80% перехворіє просто соплями і без тестів і перезаражає тих 20%, яким хворіти не можна. Бо тестів немає для таких, лише за гроші».

Ось тут, на наш погляд, дійсно криється величезна проблема. Держава досі не змогла налагодити доступну (наголошуємо на цьому!) систему масового тестування. Сьогодні утворилися величезні черги на безплатне тестування методом ПЛР, а на їх результати люди чекають тижнями! І хоч за час пандемії коронавірусу в Україні МОЗ збільшило кількість лабораторій, де проводять тестування з 4 – до 69, їх, як бачимо, не вистачає.

Володимир Курпіта

А ще люди скаржаться, що мають заплатити близько 1,5 тисячі гривень за тестування в державних медзакладах. Лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта в ефірі програми "Ти дивись!" на 24 каналі наголосив, що державні лабораторії повинні тестувати безкоштовно. Якщо трапляється, що люди мають оплачувати тестування, то треба телефонувати на гарячі лінії і запитувати, чому державні лабораторії, які отримують тести коштом державного бюджету, вимагають ці гроші. Де в законодавстві таке передбачено?

На думку Володимира Курпіти, "бездіяльність влади призводить до того, що українцям розповідають, ніби це вони винні, адже не носять маски ". За словами пана Курпіти, за час, який пройшов, можна було створити мережу пунктів, для здійснення забору біоматеріалу. "Натомість МОЗ активно промотувало використання тестів приватними лабораторіями. І зараз переважно тестування проводять в приватних лабораторіях", – переконаний він.

І дійсно, реклами від приватних лабораторій в інтернеті останнім часом побільшало. Рекламують тестування протягом 1-2 діб вартістю від 1800 до 3000 грн. Це ж в яку суму може вилитися перевірка родини хворого? Або ж трудового колективу, керівництво якого намагається втримати під контролем виробничий процес при виявленні хворого серед персоналу? І як без тотального тестування можна оперативно контролювати ланцюжки захворювання?

Між тим, під час нещодавньої селекторної наради з керівниками структурних підрозділів охорони здоров’я ОДА та начальниками обласних штабів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з поширенням COVID-19, міністр охорони здоров’я Максим Степанов поставив завдання, щоб до середини вересня загальна кількість ПЛР-тестувань на добу складала 30 тисяч (зараз 20,7 тисяч).

“Сьогодні лабораторні потужності дозволяють нам це робити”, – наголосив очільник МОЗ. Залишається запитати: за наші гроші робити? Також під час наради міністр наголосив, що в кожній області терміново має бути налагоджений алгоритм роботи «гарячих ліній» для консультування громадян. І тут також треба запитати: А у березні-квітні про те, що це потрібно, нічого не було відомо?

І знову граблі нам в поміч?

Готуючись до другої хвилі коронавірусної епідемії, МОЗ рекомендує закладам охорони здоров’я створити тримісячний запас ЗІЗ та достатній запас лікарських засобів. Крім цього, лікарням необхідно забезпечити підведення кисню до 80% ліжок, призначених для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Ірина Садов'як

«МОЗ ініціює спрощення механізму надання медзакладам послуг з проведення кисневих магістралей та збільшення потужності кисневих станцій, а також закупівлі додаткових лікарських препаратів, ІФА-тестів та вакцин від грипу. Очікується, що наступного тижня відповідний проєкт постанови буде внесено на розгляд Кабінету Міністрів», – заявила на брифінгу 25 серпня заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

Вона визнала, що ступінь готовності проєктів реконструкції приймальних відділень у відділеннях екстреної медичної допомоги опорних лікарень, яка ведеться в рамках “Великого будівництва”, є різною. Наприклад, обласна клінічна лікарня в Івано-Франківську уже завершила реконструкцію відділення екстреної медичної допомоги. Але низка лікарень перебуває лише на етапі укладення договорів. «МОЗ стурбовано затягуванням цього процесу і має намір надалі посилити контроль над ним», – завірила чиновниця. За її словами, медична система не зможе впоратися з нинішньою епідеміологічною ситуацією сама, без участі влади, контролюючих органів та громадян. «Нині через нехтування карантинними правилами в країні значно зросла захворюваність на COVID-19», – заявила Ірина Садов'як.

У чомусь – так, вона права. Наш адаптивний карантин з «неоднозначними» рішеннями влади та «гібридна маскова реальність», як її вже охрестили журналісти, наводить на неприємні висновки. Ось як коментує ситуацію головний редактор Censor.net Юрій Бутусов, який сам нещодавно перехворів на Covid.

Юрій Бутусов

«Я б розумів логіку (йдеться про тимчасову заборону для в'їзду іноземцям. – Авт.), якби в Україні проводилися хоч якісь системні заходи по боротьбі з коронавірусом. Але в Україні карантину не дотримуються, гроші з фонду по боротьбі з коронавірусом витрачені не на тести і маски для громадян, а на дороги, люди проводять масові акції без всяких масок, більшість людей не носить маски навіть в транспорті, не проводиться масове тестування – так з якого дива закривати в'їзд громадянам інших країн? Введіть обов'язкове тестування, або введіть обов'язковий тест раз на тиждень, або страховку на Ковід, або знову карантин два тижні, або інші придумайте обмежувальні заходи, але навіщо ви закриваєте повністю в'їзд іноземцям, як це пов'язано з нашою безмасковою реальністю?», – звертається до влади журналіст.

Він вважає, що нові обмеження в роботі розважальних та громадських закладів також ніяк не допоможуть обмежити коронавірус, допоки на вулицях і в транспорті будуть масові скупчення людей і поки немає широко доступних тестів та самоізоляції.

Що ж, важко не погодитися.

Марина Нечипоренко, Київ