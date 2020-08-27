"Музична історія Незалежності": В ОП заявляють, що не порушували закон

В Офісі Президента заявили, що не порушували закон при створенні музичного номера до Дня Незалежності та опублікували повний перелік використаних композицій.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві пресслужби ОП.

"24 серпня на Софійській площі пролунало 17-хвилинне попурі "Музична історія Незалежності", яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів. Законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора", - підкреслили в Офісі глави держави.

Зазначається, що пункт 9-1 статті 21 закону "Про авторське право і суміжні права" дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення.

"З метою дотримання вимог українського законодавства при створенні музичного номера до Дня Незалежності України на Софійській площі у Києві Офіс Президента публікує повний перелік використаних фрагментів музичних творів із зазначенням їхніх авторів", - додали в ОП.

В ОП зауважили, що у Фейсбуці розміщено повний відеоролик музичного попурі, в якому виконані вимоги закону "Про авторське право і суміжні права" та під кожним фрагментом запозиченої композиції вказане посилання на автора музичного твору.

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Раніше користувачі соцмереж розкритикували попурі, яке пролунало на Софійській площі у Києві під час святкування Дня Незалежності.