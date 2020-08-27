З Кузьменко зняли електронний браслет – адвокат

З фігурантки справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікаря і волонтера Юлії Кузьменко, згідно з рішенням суду, зняли електронний браслет.

Про це у Фейсбуці повідомив її адвокат Тарас Безпалий, передає Укрінформ.

«Представники поліції виконали ухвалу Шевченківського райсуду й зняли з Кузьменко Юлії електронний засіб контролю», - написав він і виклав фото, як з Кузьменко знімають електронний браслет.

Його з Кузьменко зняли 26 серпня.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

11 серпня 2020 року Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Юлії Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Інший фігурант цієї справи Андрій Антоненко наразі залишається у СІЗО.

18 серпня Антоненку і Кузьменко вручили обвинувальні акти, а обвинувальний акт щодо Дугарь лишився у прокурора.

25 серпня Шевченківський райсуд призначив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета по суті на 4 вересня судом присяжних.