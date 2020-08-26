Двоє суддів, які мали розглядати апеляцію у справі Зайцевої, взяли самовідвід

Двоє з трьох суддів Харківського апеляційного суду, які мали розглядати скаргу про закриття судом першої інстанції справи щодо експертів, які встановлювали наявність наркотиків в організмі фігурантки резонансної смертельної ДТП в Харкові Олени Зайцевої, взяли самовідвід.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила адвокат потерпілих Лариса Матвеєва, яка й звернулася до апеляційної інстанції через неправомірну постанову суду першої інстанції.

"Засідання Харківського апеляційного суду з розгляду скасування рішення суду першої інстанції щодо закриття справи по експертах, які "не змогли" визначити стан Олени Зайцевої під час ДТП якби через відсутність кількісного значення опіатів у її крові, перенесено через те, що двоє з трьох суддів - Савенко та Шабельників - заявили про самовідвід, посилаючись на те, що раніше не брали участі у розгляді справи Зайцевої-Дронова", - зазначила Матвеєва.

За її словами, матеріали направлено на авторозподіл призначення нової колегії суддів.

Дата судового засідання поки що невідома.

"Рішення апеляційної інстанції у цієї справі має особливе значення тому, що факт наявності опіатів хоч і знайшов своє підтвердження під час судового розгляду, проте не призвів до встановлення стану наркотичного сп'яніння Зайцевої під час ДТП. Це означає, що будь-які особи, що знаходяться у стані наркотичного сп'яніння за кермом, можуть скористатися такою ж схемою з метою уникнення будь-якої відповідальності за протиправні дії", - додала Матвеєва.

Окрім того, за її словами, відомий український психіатр академік Борис Михайлов свого часу визначив, що для встановлення стану наркосп'яніння особи не потрібно визначати кількість наркотику, достатньо факту його присутності в організмі.

"Такого ж висновку свого часу дійшли і фахівці Центру моніторингу МОЗ України, посилаючись на те, що в Україні взагалі немає методики врахування кількості наркотиків", - додала адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, 3 квітня Верховний Суд України відхилив касаційні скарги захисників Олени Зайцевої та Геннадія Дронова та залишив у силі вироки суду першої інстанції та Апеляційного суду Харківської області: по 10 років позбавлення волі кожному.

26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова визнав Зайцеву та Дронова винними у спричиненні ДТП з багатьма жертвами та призначив їм по 10 років ув'язнення та відшкодування компенсації сім'ям загиблих та постраждалих у розмірі 3 млн грн з кожного фігуранта.

Апеляційний суд залишив вирок у силі. Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині, Дронова - до колонії на Полтавщині.

18 жовтня 2017 року у центрі Харкова зіткнулися Lexus під керуванням Олени Зайцевої і Volkswagen Геннадія Дронова. Зайцева рухалася вулицею Сумською на великій швидкості на червоне світло, а Дронов у ту саму мить виїхав з бокової вулиці. У результаті зіткнення Lexus відкинуло на натовп пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло. На місці загинули п'ятеро людей, шоста жінка померла у лікарні, постраждали 6 людей.