Пів сотні закладів профосвіти отримають з бюджету 100 мільйонів

Кабінет Міністрів спрямував 100 млн грн на створення навчально-практичних центрів у 52 закладах професійної освіти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки.

“52 заклади професійної освіти з усієї країни зможуть облаштувати 53 навчально-практичних центри новим обладнанням та технікою. Для цього уряд спрямував 100 млн гривень на місця. Розпорядження, яке визначає обсяг субвенції для кожного регіону, було прийнято сьогодні, 26 серпня 2020 року, під час засідання Кабміну”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, цьогоріч МОН змінило принцип, за яким розподіляються кошти на створення навчально-практичних центрів.

Зокрема, податися на конкурс могли заклади, які вже мають такі центри, але хочуть оновити обладнання або розширити наявну матеріально-технічну базу.

Крім того, профтехи разом із місцевою владою самостійно визначали професії, за якими бажають створити навчально-практичний центр. Оскільки його створення вперше має відбуватися на засадах співфінансування, під час прийняття рішення управлінці враховували пріоритетні для регіонального ринку праці напрями.

Як інформують у МОН, планується, що вже найближчим часом рішення про розподіл субвенції розгляне Комітет Верховної Ради з питань бюджету, однак уже зараз адміністрації закладів, які отримають ресурси для облаштування центрів, можуть запустити процедури проведення необхідних закупівель.

У МОН повідомляють, що навчально-практичні центри – це майстерні і лабораторії закладу професійної освіти з новим обладнанням та технікою, де учні проводять заняття, а дорослі – підвищують кваліфікацію або перенавчаються.

Нині в Україні працюють 145 навчально-практичних центрів, на створення яких українським урядом впродовж 2016-2019 років було спрямовано 250 млн грн.

Крім того, близько 90 навчально-практичних центрів було відкрито за підтримки соціальних партнерів.

За інформацією МОН, у 2020 році уряд виділив 259 млн грн на створення навчально-практичних центрів, що у 5 разів більше, ніж у попередні роки. Однак через пандемію COVID-19 та зменшення загального обсягу фінансування освіти і науки, на створення навчально-практичних центрів було збережено 100 млн гривень.

Також у міністерстві нагадують, що вступну кампанію до закладів профосвіти продовжено до 1-го листопада.

Раніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграмі, що Кабінет Міністрів передасть місцевим бюджетам 100 млн грн для створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти.