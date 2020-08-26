Уряд схвалив концепцію держполітики щодо соцзахисту населення та прав дітей

Кабінет Міністрів схвалив Концепцію реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики.

“Сьогодні уряд схвалив “Концепцію реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що метою Концепції є впровадження протягом 2020-2022 років в умовах завершального етапу децентралізації ефективної моделі взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей, а також здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства у зазначеній сфері.

У рамках реалізації Концепції передбачається створення Національної соціальної сервісної служби України (Нацсоцслужба) як центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, захисту прав дітей, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей (реорганізувавши Державну соціальну службу України шляхом перетворення).

Також пропонується утворити територіальні органи Нацсоцслужби на регіональному та субрегіональному рівнях, забезпечити безперервність та послідовність реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, захисту прав дітей.

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Окрім того, передбачається забезпечення здійснення дієвого контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, за дотриманням прав дітей.

Як повідомлялося, раніше у Мінсоцполітики заявили, що Нацсоцслужба буде створена без залучення додаткових бюджетних коштів за рахунок наявних ресурсів міністерства та структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій.