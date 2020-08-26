ЄСПЛ отримав скарги щодо незаконного затримання Кузьменко - адвокат

Адвокат лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко Тарас Безпалий заявив, що Євросуд з прав людини підтвердив отримання його скарг щодо дій щодо його підзахисної, вчинених у рамках справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це адвокат написав у Фейсбуці і виклав скрін відповіді з суду, передає Укрінформ.

«ЄСПЛ підтвердив отримання моїх скарг по Кузьменко Юлії щодо незаконного затримання та ряду інших порушень по справі. Чекаємо на відкриття розгляду. Шкода лише, що за помилки певних осіб відповідальність буде нести Україна», - зазначив адвокат Безпалий.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

11 серпня 2020 року Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Юлії Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Інший фігурант цієї справи Андрій Антоненко наразі залишається у СІЗО.

18 серпня Антоненку і Кузьменко вручили обвинувальні акти, а обвинувальний акт щодо Дугарь лишився у прокурора.

25 серпня Шевченківський райсуд призначив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета по суті на 4 вересня судом присяжних.